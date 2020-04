LUNU PRED RIJALITI POZVAO BIVŠI, ONA DOTRČALA KOD NJEGA: Marko će izgoreti od BESA kad sazna s kim se Đoganijeva SASTALA

Luna Đogani uhvaćena je u još jednoj laži, kada je negirala da se videla sa bivšim dečkom Nenadom Sinđelićem Gastozom pre ulaska u ''Zadrugu 3''.

Marija Ana Smiljanić, koja je te noći bila sa njima u jednom kafiću, govori drugačije.

foto: Damir Dervišagić

Kako ona kaže, samo nekoliko dana pre Luninog ulaska u rijaliti, Gastoz ju je pozvao da dođe u kafić svog druga, gde je bio sa društvom, a ona je bez razmišljanja došla kako bi bila sa njim te večeri. Nema sumnje da će Marko izgoreti od besa kad ovo sazna.

"Gastoz je Lunu pozvao u kafić svog druga. On da je bio kod kuće, zvao bi je da dođe tamo. Ne znam tačno zašto je ona tu došla, ja samo znam da je ona imala nešto sa njim, ali da li su i tada imali nešto, nisam sigurna i ne ulazim u to. To je bilo samo nekoliko dana pre nego što je ušla, a Gastoz je pitao nas da li da je zove, mi smo se složili i ona je odmah došla, čim je on nju pozvao", otkrila je Marija Ana Smiljanić.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir