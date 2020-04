CISTA JE CURILA I PUŠTALA OTROVE Potresna Indina ispovest posle SMANJENJA ŽELUCA! Ovo do kraja života NEĆE smeti da radi

Indira Indi Aradinović preživela je pravu dramu pošto se odlučila da uradi operaciju smanjenje želuca, posle čeka je usledela i njena borba

Nakon operacije želuca, pojavile su se i dodatne komplikacije, za koje

"Imala sam želju da to uradim operaciju. Moja drugarica je to uradila ali u Turskoj i videla sam da je dobro prošla. I ja sam se veoma hrabro i brzo odlučila da uradim i onda je sve pošlo po zlu. Posle prve operacije smanjenja želuca imala sam, ne toliko bolova, koliko velike mučnine i blage temperature i ne prihvatanja tečnosti, moj organizam to nije mogao da izdrži. Sve što sam popila to sam i povratila i onda je doktor predložio drugu operaciju. I to je bio horor, ja samo znam kroz šta sam prošla. Od same prve operacije desila se mala povreda pankreasa, zatim upala slezine, koja je morala da se izvadi prilikom druge operacije i da bi se spasao želudac, uradio se bajpas da bih ja nastavila da živim", rekla je Indi, koja je potom prebačena sa upalom pankreasa i sa temperaturom od 39 u Klinički centar.

foto: Printscreen/

"Imala sam upalu pankreasa, pankreasnu cistu, koja je curila i puštala svoje otrove u stomak, i sa tempreturom od 39 su me odveli u Klinički, gde su me spremali za treću operaciju, ali su ispeli da me spasu", rekla je Indi i priznala da se kaje zbog operacije.

"Kajem se, ja sam jaka ličnost i žena, dokazala sam nekoliko puta da mogu da skinem kilograme, ali tada sam bila slaba, to nisam bila ja. Stidim se svoje "ne jačine". Ja sam bukvalno sad pobedila život. Ali s obzirom da znam šta sam sve prošla u životu i da sam pobeđivala zlo. Bog je imao tu volju i dao mi je šansu da pobedim. Bila sam uplašena, ali molitve su mi jako pomogle", rekla je Indi.

"Sad moram da pijem dosta vitamin, suplemenata zbog baj-pasa. Inače nisam skroz oporavljena. Želim da sve ovo što pre zaborvim", rekla je Indi za Vikend premijeru.

"Do kraja neći moći da pijem alkohol, da jedem slatkiše, a moraću da pokačavam imunitet. Promene do kraja života", rekla je Indi

foto: Printscreen/

kurir.rs

Kurir