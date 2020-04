UZGAJAM PARADAJZ, PAPRIKE, KRASTAVCE I TIKVICE: Sanja Doležal nestala sa scene i započela život u PRIRODI! Evo šta kaže!

Sanja Doležal svoj dom pronašla je u prirodi, a sada otkriva čime se bavi.

Sanja je bila pevačica koju je region obožavao, a kao deo grupe "Novi Fosili" nizala je uspehe. Ipak u jednom trenutku se zasitila muzike. Odučila je da se posveti voditeljstvu.

"Kada sam dobila decu, više mi je odgovarao rad na televiziji, a manje putovanja. Televiziju volim i u njoj vidim budućnost. Nudim neke projekte, verujem da ću (kada kriza malo popusti) opet raditi na televiziji", rekla je.

Posle suprugove smrti preselila se u vikendici u Mrežnici.

"Nisam vuk samotnjak i nisam pobegla. Živim u prirodi jer mi tako odgovara. Nisam se posvetila poljoprivredi, to zvuči previše ambiciozno, nego imam mali vrt gde sam letos uzgajala paradajz, paprike, krastavce i tikvice", rekla je Sanja.

Sanja i Nenad zajedno su proveli 26 godina i dobili dvoje dece, a kako je uspela da prebrodi najteže trenutke, pevačica je ispričala pre sedam godina za jedan hrvatski nedeljnik:

"Bilo je razdoblja u ovih godinu da­­na kad bih najradije nekoga nokautirala jer me pitao kako sam. A onda samoj sebi kažem da me to ljudi pitaju jer im je žao što se to desilo ili zato što ne znaju što bi me drugo pitali kad me sretnu. Pa ljubazno odgovorim: "Dobro sam, hvala." Ali pravi je dogovor – kako koji dan. Ima dana kad funkcionišem normalno, što u mom slučaju znači kao robot. Brinem se o kući, deci, razmišljam na koji način da zaradim novac i odškolujem decu jer bi bio luksuz odustati i prepustiti se tuzi. Nemam izbora. A ima dana kad se slomim...", priznala je tada pevačica.

