KAD ME NEKO PITA ZA BIVŠEG MUŽA I NJEGOV MIZERNI ŽIVOT... Kija Kockar čula da Sloba nije više u vezi, pa ovako REAGOVALA

Šuška se da je Sloba Radanović raskinuo vezu sa devojkom Jelenom Đuričanin, a sada je svoj komentar na to dala i njegova bivša supruga, pevačica i pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar.

Sloba je Jelenu otpratio sa Instagrama, ali za sada ne želi da komentariše navode da su raskinuli vezu, a Kija, s druge strane, kaže da ne zna da li su Sloba i Jelena raskinuli i da je život bivšeg muža ne interesuje.

"Ne znam da li je ili ne, ne zanima me. Mi smo se razveli pre skoro dve godine.Jedva čekam da se udam i razvedem ponovo i kad me neko pita za bivšeg muza i njegov mizerni život, da mogu da kažem: "Ne znam na kog muža mislite, moliću" i okrenem se i odem. Šalu na stranu, ne zanima me", rekla je Kija.

