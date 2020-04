KAĆA ŽIVKOVIĆ PRIZNALA DA JE GODINAMA OD MAJKE KRILA OVO: Onda je prelomila i rekla joj SVE! A evo sa čime se SUOČILA

Pevačica Katarina Živković je otkrila da je godinama od majke krila neke stvari, a da sada kad je zrelija može da joj ispriča sve.

Nakon američke turneje Katarina Živković tek nekoliko dana uživala je u druženju sa prijateljima, nakon čega je nastupilo vanredno stanje. To joj ostavlja dovoljno vremena da razmisli o svemu. Na pitanje da li joj je lepota pomogla u karijeri, odgovara:

"Lepota je u oku posmatrača, nekome sam lepa, a nekome ne. Svakako ne može da odmogne, ali mislim da veću ulogu ima harizma i taj neki faktor iks, ali i faktor sreće. Više nije bitno biti talentovan već biti drugačiji i imati nove ideje zato što je došao neki novi muzički pravac."

Katarina je javnosti postala poznata još pre više od deset godina kao zvezda „Granda“.

"Imam 30 godina, a od 17. sam sama u Beogradu. Snašla se i uspela i mnogo puta mami prećutala neke stari da ne bi brinula. Sada kada sam zrelija, sela sam i ispričala joj sve", kaže Kaća, koja priznaje da ume da bude plahovita.

"Kao klinka i kada se iznerviram, znala sam da prećutim i da se ne primetim do momenta dok ne ekspolodiram. Poslednji put mi se to desilo u Majamiju. Došlo je dotle da sam sam bacila telefon koji nije hteo da se razbije, onda sam njime udarala u zid i dalje je radio, tada sam sišla dole i bacila ga u bazen i bila u fazonu - e sada ću da te uništim. Kada sam shvatila šta sam uradila i da u Americi bez telefona ne mogu ništa, skočila sam u bazen iako je bilo hladno, ali to mi je bio kraj. Ne treba tako lečiti nervozu."

Među koleginicama, kaže, nema bliskih prijateljica, ali nijednoj ne zavidi.

"Svi koji me poznaju znaju koliko sam operisana od sujete, štaviše, radujem se tuđem uspehu i sreći naročito prijatelja i kolega. Na estradi nemam prijatelja kojem bi se poveravala ili jadala, uglavnom sa koleginicama vodim neobavezne razgovore, ne otvaramo se previše jedne drugima. Inače nisam neko ko voli da se žali i kada imam problem rešavam ga. Ne gubim vreme na jadikovanje, poznajem ljude koji se žale iz hobija pa njima bude lakše, a tebi kao slušaocu gore" objašnjava pevačica koja je solo.

Nju u teškim situacijama vodi vedar duh.

"Moj humor je dosta specifičan i ne može baš svako da ga skapira, taj moj uvrnuti crni humor. To ne znači da tu situaciju ne doživljavam tako tragično, ali sebi olakašavam. Zastrašujuće na mene utiču negativci i ćutolozi zato se družim sa vedrim likovima, kaže Kaća i dodaje da je mnogo puta u životu išla glavom kroz zid."

