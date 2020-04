GAGIJEVA SESTRA O ŠOKANTNIM TVRDNJAMA O ANDREJU ATIJASU: Ako je dirao Lunu, ko zna šta radi Nini! STRAH ME JE ZA NJU!

Gagijeva rođena sestra Nađa Đogani poručila da je Anabela monstrum koji je dopustio da se njenoj deci dešavaju užasne stvari.

Luna Đogani je tokom burne svađe s majkom Anabelom Atijas optužila svog očuha, Andreja Atijasa, da ju je seksualno uznemiravao i zapretila da će otkriti sve ukoliko porodično nastave da se mešaju u njenu vezu s Markom Miljkovićem.

- Mama, o kom braku pričaš. Daj ćuti, molim te. Taj tvoj me je pipkao i molio - izgovorila je Luna pred svima, a ove tvrdnje su najviše uplašile njenu rođenu tetku Nađu Đogani.

- Ne bih volela da komentarišem stvari za koje nisam ubeđena da su potpuno istinite. Andreja sam videla nekoliko puta u životu i tada se ponašao normalno, pa samim tim ne mogu da tvrdim da li je istina ili nije to što je Luna rekla. Međutim, poznavajući moju sestričinu, verujem da ne bi lagala za takve stvari - iskrena je Nađa kojoj je bilo sumnjivo Anabelino ponašanje nakon Luninih optužbi.

- Kada je Luna izgovorila da ju je Andrej pipkao i molio, Anabela je zaćutala i više ništa nije želela da priča na temu svog braka ili ćerkine veze. Sve to mi je bilo veoma sumnjivo. Iskreno, veoma me brine ako je sve to istina, šta se onda dešava sa malom Ninom koja ima samo 15 godina i živi s njim. Strah me je za nju, pokušala sam je pozovem nekoliko puta da vidim kako je, s kim je i šta radi, ali mi se nije javljala - kaže Đoganijeva koja bivšu snajku naziva monstrumom

.- Znate, da je sve bilo tako lepo i savršeno u Anabelinom braku, ona se nikada ne bi razvela i ne bi ostavila Andreja. Ko zna šta se tu dešava i šta se dešavalo u prošlosti. Najbolje bi bilo da se on oglasi i kaže šta ima, jer su optužbe o seksualnom zlostavljanju veoma delikatne i osetljive - rekla je Nađa.

- Mene Anabela ne interesuje, bitan mi je moj Gagi, a ne majka monstrum. Kada bude izašla iz rijalitija, shvatiće koliko je narod mrzi i da su svi konačno uvideli da igra prljavu igru.

Andrej Atijas nije se javljao na broj telefona.

