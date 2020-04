ISPLIVALI NOVI DETALJI LUNINOG ODNOSA SA BIVŠIM: Đoganijeva patila, upoznala mu porodicu, a onda je POBEGLA OD NJEGA!

Marija Ana Smiljanić, koja je inače bliska Gastozova drugarica i zna sve detalje njegovog odnosa sa Lunom, odlučila je da je razotkrije do kraja.

Pevačica otkrila sve detalje odnosa Đoganijeve i Sinđelića.

"Ona je odmah posle ''Zadruge 1'' blejala sa Gastozom. Tada je bila baš utučena zbog raskida sa Slobom. Patila je za njim, bili smo svi zajedno kod Gastozove familije na njegovoj vikendici. Luna je tada bila sa nama, upoznala je sve. Baš su se viđali u tom periodu, a rekla bih da su bili u šemi. Logično je da su imali nešto i pre njenog ulaska u ''Zadrugu 3'', ne bi tek onako došla da sedi sa Gastozom u kafiću. Zna se iz koje je namere ona došla tada. Tu su bile još neke devojke, on nije mogao samo njoj da se posveti, pa se ona smorila i otišla", rekla je Marija Ana i otkrila da ju je Luna otpratila sa društvene mreže Instagram iz ljubomore:

"Pretpostavljam da me je Luna sa Instagrama otpratila iz ljubomore zbog Marka, jer nije imala drugi razlog da me otprati. Mada joj ja nikad nisam bila simpatična. Videla sam da me je i Marko otpratio, jer je verovatno ona insistirala. Vidim da devojka i te kakvu mržnju gaji prema meni. Izmislila je i da sam Filipa pljuvala. Sve i svašta se pričalo, da sam ja bila sa Markom i slične gluposti... Na moru smo bili zajedno, ali je tu bila i Markova bivša devojka, tu je bilo celo društvo. Mi smo se samo družili. Bila je na mene ljubomorna zbog Marka, ali i zbog Gastoza, jer smo se on i ja baš intenzivno družili, dok su oni bili u toj nekoj šemi. Zato me je otpratila sa Instagrama, a zato me i pljuje."

