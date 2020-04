ŽELELI SU MI DA CRKNEM, A KAO DA ME NEKO CEPAO NOŽEM: Đorđe David do detalja o KORONI! Imao 50 posto šanse da PREŽIVI!

Đorđe David progovorio je o svom zdravstvenom stanju nakon što je dobio korona virus.

Muzičar je detaljno opisao šta mu se dešavalo dok je imao koronu.

"Samo ću da kažem da sam 20. marta ukapirao da nemam čulo mirisa, ni ukusa. Pojavilo se zujanje u ušima. Suze i sluz iz nosa i očiju, temperatura koja ide na gore. Počeo sam da zanosim, ali se i dalje držim kao strašan baja. Posle sam utrnuo iznutra, celo telo, a spolje od dlake na glavi do stopala kao da me neko najžešće štipa. Temperatura ide na 39, ječiš... Imaš utisak da su te napali demone", rekao je Đorđe, pa dodao:

"24. sam imao prekid filma, budim se sa osećajem da sam dremao 45 minuta, a ono 12 popodne. Merim temperaturu i jasno mi je da sam u debaklu i da ne mogu više sebe da lažem da je to to. Kašljao sam kao te neko nožem cepa od adamove jabučice do donjeg dela stomaka, to je maltretiranje. Zadržali su me, nisu mi dali da uzmem stvari. Imam rupe u pamćenju jer je to polusvesno stanje. Pio sam dve pilule, crvene i bele. Imao sam braunilu, jer sam imao upalu pluća."

Đorđe je onima kojima su ga "pljuvali" poručio samo jedno.

"Samo da kažem onima koji su mi poželeli da crknem, rekli mi da sam prodana duša, da sam dobio pare. Druga varijanta je da sam bio na gajbi, a sve je jako lako proverljivo. Ako ih bude više, uvek idem naoružan", rekao je on u "Ami Dži šou".

"Imao sam šanse 50/50 da ću preživeti, a Bane Obradović koji je sad dobro na početku je imao 80 posto šanse da preživi", kazao je Đorđe, misleći na estradnog menadžera koji je takođe dobio koronu.

"Ja sam iz bolnice rekao ljudima da ne budu kao ja, da slušaju štqa govori predsednik i lekari. To nije bezveze, već ozbiljna priča. Tu su krenule priče protiv mene. Izlečio sam se i želim da dam plazmu, nadam se da ću bar jedan život time spasti i hvala svima što su me sačuvali", kazao je David.

