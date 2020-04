RUKE SU MI VEZANE, OSUĐENA SAM: Verica se javno obratila povodom OVOGA, pa priznala da je počela da sumnja u sebe (FOTO)

Jos ova nedelja da prodje.Osecala sam se kao da su mi ruke vezane, osudjena sam, bez obzira sto sam zdravija, poletnija i puna snage, vise od mnogih koji imaju 40 g, broj u licnoj karti me je stavio u izolaciju o kojoj nisam mogla da sanjam.Nosila sam masku pre nego sto se prvi zarazen od Corone pojavio, drustveno sam odgovorna, mesec i trideset dana nisam izlazila iz dvorista.Moji radnici, prijavljeni, sve svoje obaveze sam redovno placala bez dana zakasnjenja.Sada zato sto imam broj u licnoj karti 72, moram da uzmem u razmisljanje opciju i da cetiri porodice ostanu na ulici.Ali ja ne bi bila ja, kada bi prethodnu recenicu uzela u obzir.Imam sjajan tim ljudi koji razume svaki moj pogled i svaki gest.Prosiricemo proizvodnju, napravicemo revoluciju sa linijom uniformi za skole i bicemo jaci nego ikada.Moji saradnici vas cekaju 4maja od 12-17 h sa novom kolekcijom i brdom poklona koje smo spremili za nase verne klijente sirom sveta.Moja basta i dvoriste uzivace jos malo samnom i bice lepsa nego ikad. Moram da kazem i ovo, dok se penzioneri setaju bez maski po pijaci i to gledamo na tv-u, ja postujem zakon.Pocinjem da sumnjam u sopstvenu inteligenciju.

