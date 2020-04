ANA SE RAZVELA OD 30 GODINA STRARIJEG VLADE! Optužili je da je imala LJUBAVNIKA, a sad ima novog dečka! I on muzičar

Ana Rucner, violončelistkinja koja je do 2014. godine bila u braku sa popularnim muzičarem Vladom Kalemberom, prema pisanju hrvatskih medija sada ima novu ljubav.

Ana i 30 godina stariji Vlado su u osmogodišnjem braku dobili sina, a nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima, te se često viđaju. Kako piše hrvatski "Story", Ana sada ima novu ljubav - hrvatskog bubnjara Marka Duvnjaka.

Kako se navodi, oni su ovih dana zajedno prošetali centrom Zagreba, neko vreme su sedeli i uživali u suncu na glavnom zagrebačkom trgu, a kada su odlučili da krenu dalje uhvatili su se za ruke.

- Ohrabrila sam se da izađem u šetnju nakon višendeljnog karantina u jako lepom i ugodnom društvu - rekla je Rucner.

foto: Printscreen/Youtube

Dok je bila u braku sa Vladom, hrvatski mediji su pisali da ima ljubavnika.

- Već dve godine slušam tračeve da mi je Niko Bulić ljubavnik. Kada sam to prvi put čula, sela sam s Vladom i rekla mu šta se događa. Na što mi je on odgovorio: "A šta si očekivala? On je muškarac, a ti si mlada žena". S tim živim već dve godine, nije mi neugodno, ali to je totalna glupost - izjavila je Ana Rucner u jednom intervjuu koja je isticala da je patila nakon rastanka.

foto: Facebook

kurir.rs/story.hr

