IZBOR JE PAO BAŠ NA MOLITVU I BEOGRAD: Marija Šerifović iskreno o projektu za Evroviziju, ali i devojkama iz HURRICANE!

Marija Šerifović pre nekoliko dana je odgledala celu Evroviziju koja je održana 2007. godine kada je ona pobedila.

O utiscima posle 13 godina sada je progovorila.

"Pre nekoliko dana kontaktirali su me ljudi iz Evrovizije da kao pobednica izbora za 2007. godinu najavim live stream koji su oni prenosili na svojim društvenim platformama. Priznajem gledala sam od početka do kraja ceo prenos i zaista su bile pomešane emocije. Čak sam i na Instagramu okačila video gde sam rekla da zaista nismo imali konkurenciju i da smo, kako se to danas žargonski kaže, razbili! Srećna sam što je te 2007. godina pobedila pesma koja evo i 13 godina kasnije ima jaku poruku i svrstana je među najlepše pobedničke pesme Evrovizije ikada", poručuje Marija.

Marija je u nedelju snimila spot na praznim beogradskim ulicama koji će biti emitovan na ovogodišnjoj Evroviziji, a otkriva kako je bilo snimati u pustom gradu.

"Svakako da će ove godine televizijska publika usled Covida 19 pratiti nešto drugačiju Evroviziju. Organizatori EBU kontaktirali su samo pet zemalja koje će specijalno za tu noć predstaviti video iz svojih zemalja i među tih pet našli smo se i mi. To je zaista važna stvar svakako zbog toga što je izbor pao baš na "Molitvu" i baš na Beograd. Utisak jeste da su ulice sablasne i prazne, ali ujedno mi je drago što smo odgovorni i ujedinjeni da ovo što pre prođe. S obzirom na to da smo snimali na nekoliko lokacija u Beogradu, jedna od lokacija bio je i Dorćol kada smo baš u 20 h snimali, napravili smo mini-performans sa svim beograđanima koji su izašli da aplaudiraju zdravstvenim radnicima koji se svakodnevno bore za živote ljudi. To su jake poruke koje želim da kroz ovaj video prenesem Evropi", izjavila je Marija.

Ove godine predstaviće se i grupa "Hurricane", a Marija je imala poruku za njih:

"Još uvek nisam sigurna kakve su tačno propozicije i da li će na kraju biti samog takmičenja. Svakako, ukoliko bude zvaničnog glasanja, jasno je da pre svega patriotski dajem veliku podršku, a potom i što je evrovizijska scena zaslužila nastup kao što mogu da izvedu Hurricane."

