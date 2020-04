DARKO BEZ DLAKE NA JEZIKU O HAPŠENJU I KAZNI OD 200.000! Pare je dao, a za volan je morao: Nije imao KO DRUGI!

Darko Lazić je juče oko 13 sati uhapšen u mestu Subotište kod Brestača, jer je vozio bez vozačke dozvole. Pevač je tom prilikom kažnjen novčanom kaznom od 200.000 dinara, a za onda je i javno priznao šta se zapravo dogodilo.

"Što se tiče jučerašnjeg zaustavljanja policije moram da kažem da drugog izbora nisam imao jer sam morao da vodim svoje dete kod doktora, dete je imalo temperaturu, ja sam to morao! Jedva čekam da počne sve ovo da bih ponovo počeo da polažem za vožnju, jer želim ponovo da položim, naravno, ja sam svoju kaznu platio već danas i to se neće ponavljati više, što se tiče toga što sam morao jer nije imao ko drugi da vozi. Dete je dobro, hvala Bogu imalo je samo temperaturicu. To je sve prošlo i to je to", ispričao je Darko.

Pevač je, kako se navodi, još prethodnog dana sudiji za prekršaje rekao da je ovog puta morao da sedne za volan. On priznao je da je vozio bez vozačke dozvole i da je 14. marta ove godine bio isključen iz saobraćaja.

Lazić je, kako se dalje navodi, rekao sudiji i da od skora ima vozača, ali da juče on nije mogao da ga vozi. Takođe je dodao da je morao da sedne za volan kako bi dete odvezao kod lekara.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: ATA Images

Kurir