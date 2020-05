NEKI SU POČELI NA TRAFICI, A ONA U KAFANI! Evo gde je srpska estrada zaradila prvi DINAR! Nećete verovati kad ČUJETE!

Najveće zvezde sa domaće javne scene prisetile su se svojih početaka kao i prvog honorara koji su zaradili.

Ceca je, naime, otkrila da je svoj prvi novac zaradila sa samo dest godina, a nakon što joj je pevačka karijera kreula uzlaznom putanjom već sa 18 godina je uspela sebi da kupi stan.

"Prvi dinar sam zaradila odavno. Čekajte da se setim... Da, to je bilo kada sam imala samo deset godina i bilo je u mom rodnom kraju, u Žitorađi. Naravno, zaradila sam ga pevanjem. Čim sam uzela mikrofon, počela sam da zarađujem. Nije to bilo mnogo para, ali meni je bilo veliko kao kuća. To sam prosledila roditeljima. Pošto je moja pevačka karijera krenula uzlaznom putanjom, već sa 18 godina sam kupila prvi stan", rekla je Ceca svojevremeno.

Iako je danas jedan od najplaćenijih pevača, njegov prvi honorar je bio samo 1000 dinara.

"Moj prvi honorar je bio oko 1000 dinara, 2004. godine. Pevao sam sa tatom u kafani, a on mi je uzeo sve pare kad smo došli kući (smeh). Od 1000 dinara sam dobio samo 200 dinara za školu, ali to su dva bureka i jogurt, milina. A od prvog većeg honorara sam kupio auto sebi, uzeo sam na rate, mislim da je koštao 5000 evra, ja sam ga isplatio od 5, 6 nastupa."

Nenad Aleksić Ša je ipak, za razliku od ostalih svoj prvi novac zaradio na trafici.

"Prvi posao mi je bio u trafici, iako to nikad do sad nisam pričao (smeh). Tu sam zaradio neke parice, nisu bile Bog zna koliko velike, ali su značile svakako. Nisam se dugo zadržao na tom poslu, pa sam se oprobao u moleraju koji smo brat i ja radili sa ćaletom, tu sam zaradio, da kažem, u to vreme malo veće parice sa kojima sam sebi kupio prvi mobilni, a imao sam 18 godina, to je za mene u tom trenutku značilo kao nekome kuća. A kad sam počeo da se bavim muzikom, to je bilo u nekom mestu u Srbiji, još sa grupim Sha-Ila, ne mogu da se setim mesta. U početku nas nisu nešto puno plaćali, pa je lova bila dovoljna da se kupi neka stvarčica, patike, a već nakon prvog hita "To mi radi" se priča promenila nabolje."

Katarina Grujić ističe da iako je nakon srednje upisala fakultet, prvi novac je zaradila od pevanja.

"S obzirom na to da sam odmah posle srednje škole upisala fakultet, a uporedo već kretala sa muzičkom karijerom, moj prvi posao odnosi se na pevanje. Sećam se, imala sam 19 godina i nastupila sam u tada najpopularnijem klubu u Beogradu. Moj prvi honorar je bio 150 evra i verujte, bila sam ponosna. Ja sam novac uzela i odnela roditeljima iz poštovanja, a oni su rekli da potrošim na šta god želim. Ja sam odvela celo svoje društvo na ručak, a deo sam potrošila na šoping."

Dara Bubamara je takođe zarađeni novac dala roditeljima, ali je i sebe počastila šopingom.

"Bilo je to davno, bila sam devojčica. Znam da sam odmah dala mami i tati, kupila drugaricama, ušle smo u butik, ja sam kupila minđuše, džemper neki, znam da sam bila srećna što mogu roditeljima da dam i usrećim drugarice. Mislim da sam imala 16 godina."

Pevačica Jelena Kostov je otkrila da joj je prvi honorar bio samo 2500 dinara i bila je kako kaže presrećna.

"Moj prvi nastup je bio osmog marta 2004. godine, a taj 8. mart je bio neplaniran... Nisam ni sanjala da ću tog dana shvatiti da je to moj život, moj životni put i moja sreća... Toliko sam divnih komplimenata dobila od skoro svih žena tog dana i ta podrška mi je bila savršen vetar u leđa... Honorar koji sam dobila tog dana je iznosio 2500 dinara. Roditeljima sam dala 2000 i kupila sebi autobusku kartu za Dimitrovgrad iz Niša, jer sam u Nišu studirala i živela. Ne mogu vam opisati tu sreću, maštala sam o danu kada ću ja njima dati, iznenaditi ih ili kupiti bilo šta jer su moji mama i tata moja najveća svetinja i najveća podrška."

Slavica Ćukteraš je sa 16 godina zaradila 30 maraka i odmah ga potrošila u Mek.

"Uh, to je bilo sa mojih 15, 16 godina, u jednom restoranu u Šapcu, tu sam počela moju muzičku karijeru (smeh). Zaradila sam 30 maraka tada, a znam da sam otišla u Mek, kupila sam kao ceo obrok, onaj dečiji i dobila igračku, neku lutkicu, sad ne znam ni gde mi je ona, ali to mi je ostalo u sećanju, kao uspomena na moj prvi nastup."

Pevačica Nikolina Kovač ističe da je prvi honorar zaradila sa 20 godina i da je od tog novca celoj porodici kupila poklone.

"Naravno da se sećam svog prvog honorara, bilo je to pre devet godina, tada sam ja imala 20 godina i bila je u pitanju privatna proslava u Bihaću, gde sam zaradila veliki honorar da sam celoj porodici od devet članova kupila poklone, bio je to zimski period, nešto pred Novu godinu, pa su svi pokloni bili u prazničnom maniru. Mojoj sreći u tom trenutku nije bilo kraja, ali moram biti iskrena, nakon toga sam u tom trenutku ostala bez novca, ali i dan danas više volim da poklanjam i na taj način usrećim ljude koje volim. To za mene nema cenu."

