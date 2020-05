KONCERT U VREME VANREDNOG STANJA KAKAV NIJE VIĐEN! Marija Šerifović ispunjava vaše želje! (FOTO)

Marija Šerifović, jedina srpska evrovizijska pobednica, u nedelju će održati do sada neviđen koncert i komunicareće uživo sa publikom, pa i uz sve to ispuniti muzičku želju najoriginalnijima.

- Dugo smo pripremali sam koncept koncerta koji će po svemu sudeći biti apsolutno drugačiji. Pevaću kao da je 20, 50,100.000 ljudi a posebno me raduje što ću u sklopu same improvizovane scene imati i monitor koji će uživo emitovati sve poruke a i muzičke želje. Nestrpljiva sam da vidim šta će to „lutke“ hteti da čuju. Vreme poslednjih dana ne obećava, ali velika ekipa stoji iza realizacije celog projekta a cilj je svakako da se svi tokom policijskog časa dobro zabavimo i pevamo, zato i verujem da će nedelja biti jedna jako lepa noć - istakla je Marija.

-Pitali su me, zasto baš sviramo na JNA. Odmah sam se ogradila i rekla da nemam nikakve navijačke sklonosti. Izbor je pao na ovaj stadion u dogovoru sa kompletnom produkcijom i organizatorima. S obzirom na prostor, mogu samo da kažem da ćete uživati i u neverovatnim kadrovima.

Svoju solidarnost sa celom planetom Marija deli putem svojih socijalnih platformi, a milionska evrovizijska publika imaće priliku da vidi i novi spot za pesmu Molitva, koji je Marija nedavno snimila tokom policijskog časa na nekoliko lokacija u Beogradu.

- Ne mogu opisati osećaj praznog grada, ali lepa slika je bila i beskrajno simpatičnih penzionera koji su izašli u šetnju. Privilegija je svakako naći se među pet odabranih zemalja koje će svojim video spotom poslati poruku celoj Evropi! Do tada, pevajmo u nedelju! - istakla je pevačica.

