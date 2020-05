LEPŠE SE ŽIVI KAD IMAŠ MANJE, SAD TEK TO VIDIM! Đani prvi put slavi Praznik rada kod KUĆE, a evo kako je bilo nekada!

Radiša Trajković Đani ove godine Praznik rada proslavlja sa svojim najmilijima kod kuće u porodičnoj atmosferi.

Đani je otkrio kako je nekada bilo za Prvi maj, a kako mu je sada.

"Ranije sam za Prvi maj uglavnom pevao, najiskrenije da vam kažem. Uvek sam bio na nastupima, nikad kod kuće. Mislim da je ovo prvi put da Prvi maj slavim sa porodicom kod kuće, doduše u zatvoru (osmeh). Ali šta da se radi, bitno je da smo svi na okupu. Tu su mi ćerka i mlađi sin. Sada smo prava porodica. Ako se ja nisam naradio u životu, nije niko. Nažalost, sve nam se ovako izdešavalo, ali bolje ovako nego nikako, iskreno", rekao je folker i dodao:

"Ja sam tokom svega ovoga što je zadesilo mene i moju porodicu shvatio da je bolje kada čovek ima manje, onda manje i troši. Ja to od srca kažem. Stvarno to mislim. Lepše se živi kad imaš manje. Ovako ceo život jurimo, više trošimo, prohtevi su veći. Sad kad sam u ovoj potpunoj izolaciji ja to vidim. Ne potrošimo ni 100 evra dnevno, ma 50 evra je dovoljno. Napuniš sebi frižider, svi smo tu, kuva se... A ovako bi bilo restorani gore, dole, đavo ti ne da mira. Ranije samo gledam kako mi neka majica fali, sve nešto nemaš, ljudi pobesne i to je to."

