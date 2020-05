NERAD JE NEŠTO ŠTO NE POZNAJEM: Sergej Ćetković progovorio o porodici, poslu, a setio se i DETINJSTVA!

Sergej Ćetković otkrio je kako slavi Prvi maj u krugu porodice.

Pevač kaže da ne gubi vedar duh, kao ni nadu da će se život brzo vratiti u normalu.

"Prvi maj ću obeležiti u svom domu, sa suprugom i ćerkama, u prijatnoj atmosferi, u razgovorima, igri i lepim zajedničkim trenucima u kojima svi uživamo, uz dobru muziku i Kristinine slane i slatke specijalitete kojima ni Lola, ni Mila, ni ja ne možemo da odolimo. Sa prijateljima i rodbinom ćemo biti na vezi putem video poziva", kaže Sergej koji kaže da je rad od pamtiveka održavao čoveka.

foto: Zorana Jevtić

"Uvek slavim rad. Nerad je nešto što ne poznajem, niti priznajem. Normalan život jeste zaustavljen, ali čak i u takvim okolnostima čovek mora da pronađe načine da svoje vreme utroši na pravi način, baveći se nekim kreativnim stvarima koje mu pomažu da ne zapadne u dosadu, apatiju ili još gore depresiju, posebno u ovim danima izolacije koja svima teško pada. Posvećen sam muzici i radu na novom albumu, koji ću, kada sve ovo prođe, predstaviti publici", otkriva pevač koji se prisetio detinjstva i čuvenih uranaka.

"Prvi maj me uvek vrati u detinjstvo, u vreme bezbrižnosti, uranaka, velikih porodičnih i prijateljskih okupljanja, kada nije bilo škole, išlo se u prirodu ili na more, uz obavezan roštilj, kolače, muziku, igru sa drugovima i mnogo dragih ljudi", rekao je on.

Sergej ne krije da se trenutna situacija odrazila i na njegov budžet:

"Verujem da nema čoveka koji nije pogođen ovom situacijom u svakom, pa i materijalnom smislu. Posao je za sada stao ali, kao što sam i rekao, verujem da će se ubrzo isplivati iz ove situacije i nastaviti dalje. Niko ne može da predvidi šta nas očekuje, jasno da će mnogo toga biti drugačije nego pre virusa, ali ostaje nam da budemo strpljivi i nadamo se najboljem."

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Marina Lopičić

Kurir