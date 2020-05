TROŠIM SAMO 100 € DNEVNO! Đani zbog kršenja zakona u kućnom pritvoru, a ovom izjavom naljutiće pola Srbije!

Folk pevač Radiša Trajković Đani, koji je zajedno sa suprugom Slađom i sinom u kućnom pritvoru jer je prekršio zakon tokom vanrednog stanja, ove godine Praznik rada proslavlja sa svojim najmilijima kod kuće u porodičnoj atmosferi.

Đani, koji je inače pevao na svaki Prvi maj, ove godine ga je proveo u krugu porodice. Kako je rekao, otkako je u kućnom pritvoru, on troši mnogo manje novca nego ranije.

"Ja sam tokom svega ovoga što je zadesilo mene i moju porodicu shvatio da je bolje kada čovek ima manje, onda manje i troši. Ja to od srca kažem. Stvarno to mislim. Lepše se živi kad imaš manje. Ovako ceo život jurimo, više trošimo, prohtevi su veći. Sad kad sam u ovoj potpunoj izolaciji ja to vidim. Ne potrošimo ni 100 evra dnevno, ma 50 evra je dovoljno. Napuniš sebi frižider, svi smo tu, kuva se... A ovako bi bilo restorani gore, dole, đavo ti ne da mira. Ranije samo gledam kako mi neka majica fali, sve nešto nemaš, ljudi pobesne i to je to", rekao je Đani za Pink, a ova njegova izjava može da razbesni pola Srbije, budući da je suma koju dnevno troši za mnoge buđete ogromna.

