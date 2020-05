OGROMNU KUĆU POSEDUJEM, ALI NIJE IDILIČNO KAKO DELUJE: Evo šta Vesna Zmijanac radi na Bukulji i ko joj dolazi u GOSTE

Vesna Zmijanac vreme provodi na planini Bukulji gde ima prostranu kuću sa ogromnim dvorištem, a najviše se raduje kada joj dođu ćerka Nikolija, zet Relja i unuka Rea.

Vesna Zmijanac otkriva da ponekad dođe u Beograd kako bi obišla kuću, ali da zbog trenutne situacije najviše uživa na svom imanju i u prirodi na svežem vazduhu.

foto: Dragan Kadić

"Došla sam u Beograd malo da obiđem kuću i pozavršavam obaveze koje su bile neizbežne da se pozavršavaju. Uglavnom sam preko cele nedelje na Bukulji i tamo mi je divno u prirodi. Ogromna je to kuća koju posedujem, tako da i oko nje imam posla. Nije to baš idilično kao što deluje, treba dosta vremena da se oko svega poradi. Već 25 godina imam baštu na Bukulji koju uglavnom sama uređujem. Pored toga, šišam travnjake koji su ogromni, velike su to površine. Svašta imam od obaveza što moram na Bukulji da pozavršavam i što mi je bitno. Ništa to meni nije novo kada je rad oko imanja u pitanju, jer sam godinama navikla tako da funkcionišem", kaže Vesna.

Zmijančeva otkriva kako joj u goste često dođu ćerka Nikolija Jovanović i zet Relja Popović, kao i unuka Rea.

"Često dolaze Nikolija i Relja kod mene na imanje kako bi kvalitetno provodili vreme. Unuka Rea se obraduje kad god dođe kod svoje bake da uživa u prirodi i igra se po dvorištu. U prirodi se svi najbolje osećamo. Njima je, kao i meni, uvek bolje da budemo van stana", rekla je Vesna.

foto: Printscreen/Ami Dži

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

Kurir