MILJANA KULIĆ PISALA ZOLINOJ MAJCI?! Terao me je da TRAŽIM novac: Istina je, UDARILA sam ga! ŠOK

Miljana Kulić je nedavno stavila tačku na svoju vezu sa Lazarom Čolićem Zolom. Miljana je navodno nakon toga pisala Lazarovoj majci, koja joj nije odgovarala na poruke, ali Kulićka nije odustajala. Miljana je navodno u porukama sve ispričala o Zoli.

"Boso, je l' mogu da te pozovem? Hitno mi trebaš. Nešto da ti ispričam. Miljana. On meni svakog dana piše i zove me. Ako hoćeš istinu da saznaš, jer ne znaš ni 30% javi se. Svašta mi je pričao za majku i oca, pa sam zato ja uvredila tebe, da bih njega uvredila. Ti znaš kakvo mišljenje imam o tebi. Teta Boso, jasam te zvala, nisi se javila i neću da osećam grižu savesti, ako se nešto ne dao Bog desi Lazaru. I ti bi bila ogorčena i ljuta da si na mom mestu. Lazar koristi tablete i alkohol. Kad bi ti sin bio ovde, ušuškan, javila bi se. Sada sam došla sebi i hoću sve da ti ispričam", pisala je Miljana Bosi, ali odgovora nije bilo.

Kulićeva je navodno bila izuzetno uporna te je nekoliko puta i zvala Zolinu majku u želji da joj sve ispriča, a onda je ipak odlučila da se i sa njom zauvek pozdravi.

"Blokirala sam Lazarevog oca, jer je čovek jako zao i surov. Javi se ako hoćeš, ako nećeš, razumem te, sin ti je i kakav god bio, ti si njegova majka. Umesto da sam čuvala zlatno dete Željka ja sam noćima gledala kako Lazar diše i da li je živ. Dala sam sve od sebe, istina je, pukao mi je film i udarila sam ga jer mi se sve skupilo", piše između ostalog u njihovoj prepisci.

"Hteo je da pokuša da me odvoji od roditelja. Terao me je da tražim novac, zbog njega sam se svađala sa roditeljima. Dok se on nije pojavio u moj život, moj odnos sa mamom je bio fantastičan. Zbogom i prijatno. Sve najlepše vam u životu želim. Vama i čika Saši i vašeg sina, posle svega ne mrzim, jer to ne umem" završila je Miljana svoje dopisivanje sa Bosom.

