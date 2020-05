ISPOVEST TANJE SAVIĆ PRVI PUT POSLE INCIDENTA! Evo zašto je Dušan odveo sinove u Australiju, pa progovorila o BATINAMA

Tanja Savić, koja se trenutno nalazi kod roditelja, progovorila je o odnosu sa suprugom Dušanom koji je odveo decu u Australiju, gde će završiti školi.

"Ne bih da otkrivam previše, to je moj privatan život koji želim da sačuvam. Mislim da sam tu da uveseljavam narod, a ne da izigravam žrtvu. Taman posla da bih trpela nasilje. Ne prijaju mi priče da je nasilan, jer on otac moje dece, a i dalje moj muž", rekla je Tanja.

"Istina je da je moj muž odveo decu u Australiju i da sam ja sama kod moje mame. Nisam dobila batine, Dušan je dobar otac mojoj deci. Jednostavno, i to nam je jedina svađa je Austalija jer on voli Australiju. On je rođen u Australiji i hoće da se tamo deca školuju, ja volim Srbiju. Sve bih uradila da se oni vrate, nedostaju mi. Ne znamo kako će biti na kraju. On je meni izašao u susret, sedam godina je bio ovde. Zajedno smo, dopisujemo se svaki dan. Nismo stavili tačku na brak", rekla je pevačica.

foto: Printscreen Premijera

"On je otišao zbog korone u Austriju, svi smo trebali da idemo, ali ja sam rešila da ostanem zbog nastupa. Bili smo u svađi, ali mi smo par tako nekoliko puta, svađamo se mirimo, ali najviše jer ja želim da živim u Srbiji a on u Australiji. Ali mi se volimo, nedostaje mi",

"Naravno kad prestanem da se bavim muzikom da bi otišla tamo. Ne moram da ja pevam do ne znam koje godine, ali još sam mlada i treba da zarađujem. Još sam mlada za penziju", dodala je pevačica.

"On je tamo, u karantinu, na bezbedno su i ja sam mirna po tom pitanju", rekla je Tanja za Vikend premijeru.

"Snajka i mama mi kuvaju, svi me titraju, dočeka me doručak u krevetu, samo mi deca ne dostaje", dodala je kako joj je kod mame, ali bi najviše volela da joj Dušan i deca dođu.

foto: Printscreen Premijera

Kurir.rs

Kurir