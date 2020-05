MIRKA SE NE OSEĆA KAO ŽENA FUDBALERA: Cela porodica živi od sporta i bitno je da je Vujadin ODMORAN, da nije GLADAN!

Glumica Mirka Vasiljević i njen suprug, fudbaler Vujadin Savić, mesecima već žive na Kipru s porodicom.

Vanredno stanje ih je "uhvatilo" van Srbije, bez mogućnosti povratka, zbog čega se "promenio ritam života".

"Kako deca rastu sve su zahtevniji i obaveze su veće. Način funkcionisanja je drugačiji. Dan mi je drugačiji jer imam svoj posao, kao i pored toga porodica o kojoj brinem. Što se tiče inostranstva moja jedina i glavna obaveza je kuća. Da li je sve u redu, da se Vujadin ne remeti oko svojih obaveza. Cela porodica živi od njegovog sporta i jako je bitno da je on odmoran, da nije gladan i ima svoj mir, kao i ritam koji mu je potreban", rekla je Mirka i dodala:

"Ne osećam se kao žena fudbalera, jer i da mi je muž doktor nikad se ne bih nazivala ženom doktora. Osećam se kao Vujadinova žena, to što je on fudbaler to je njegov odabir. Zahvaljujući porodici sve ovo mogu da ispratim. Oni su mi velika podrška. Vaspitana sam da podržim čime god da se bave meni dragi ljudi".

