SPREMAO JE ZA KRAJ! Marko je Luni pre ulaska u Zadrugu ponavljao samo OVU REČENICU! Znači SAMO JEDNO (VIDEO)

Luna Đogani ovog poslepodneva ćaskala je sa Anom Korać i Tarom Simov o svom bivšem momku Marku Miljkoviću.

"Baš imam osećaj da je kraj i psihički se pripremam za to", otvorila je Luna dušu svojim drugaricama.

"Sećam se kad je ulazio ovde, kad smo se viđali tajno, stalno me je ptao: "Šta će biti sa nama?". Plašio se da će me izgubiti. Rekao mi je: "Hoću da znaš da ti nikad nećeš naći boljeg i goreg od mene". Svaki dan mi je to pričao zato što se plašio da će me izgubiti", otkrila je Luna.

"Baš mi je lepa ta rečenica, ja bih to istetovirala", rekla je Tara.

