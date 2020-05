NIŠTA NIJE SLUČAJNO! Žena Tonija Cetinskog imala moždani udar, a pevač sad otkriva kako ih je AGONIJA očvrsnula!

Toni Cetinski provodi vreme sa svojom suprugom Dubravkom Cetinski u Istri.

Njegova deca su zajedno sa njegovim roditeljima u Rovinju, a stalno se s njima čuje preko video-poziva.

"Sve vreme komuniciram sa svojima onlajn, ali nije to isto. Drago ti je da ih vidiš i čuješ preko telefona, ali ta nemoć da se zagrlite...", komentarisao je pevač u uživo uključenju na Instagramu.

Supruga Dubravka je pre gotovo godinu dana imala moždani udar, a Toni joj je spasio život.

"Očvrsnulo nas je sve to kao ljude, približilo još više veri. Ništa nije slučajno. U Opatiji, u malom stanu gde živimo, u susedstvu nam je crkva isusovaca... Sve nas je to sudbinski dovelo do novih druženja", ispričao je Toni.

