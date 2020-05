KIJA KOCKAR OTPRATILA SARU RELJIĆ SA INSTAGRAMA: Pevačica sve saznala preko fanova, a evo šta na to kaže!

Sara Reljić otkrila je da ju je Kristina Kija Kockar sa kojom je bila u rijalitiju otpratila sa Instagrama.

Pevačica kaže da se to dogodilo pre mesec dana.

"Može jedno bez drugog, ali možda one to neće. Kija me je pre mesec dana otpratila sa Instagrama. Fanovi su mi odmah javili. Nikada ništa negativno nisam rekla o njoj. Nije imala šta da čuje loše sa moje strane. Rekla kazala, ne može tako lako da prođe", priznala nam je Sara.

foto: Printscreen/Ami G

Ona se osvrnula i na Lunu Đogani i na to što je ona prekinula muzičku karijeru i promociju pesama da bi ponovo ušla u Zadrugu.

"Iskreno, ne znam šta se to loše desilo kod Lune. Pesme su joj dobre. Prva pesma koju je snimila odmah je postal hit. Neki pevači to godinama priželjkuju. Mislim da je njen subjektivan osećaj, neko treba da joj kaže da nije tako kako ona smatra. Ljudi više nemaju para da toliko idu po klubovima. Obrnuo se krug ljudi koji su izašli iz rijalitija pa krenuli po klubovima. Možda su se prezasitili. I pevačica koji godinama rade, desi im se da bude prazan klub", kazala je Sara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir