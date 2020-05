DARKO SE ZADUŽIO KOD ZELENAŠA ZA 100.000 EVRA: Lazić ponovo u finansijskim problemima

Darko Lazić opet se zadužio kod kamataša, ovaj put za 100.000 evra, saznaje Kurir Stars. Više je nego jasno da pevač duže vreme ima ozbiljnih problema s finansijama i da nikako ne može da se iščupa.

Taman kad je počeo da radi nakon oporavka od udesa, desila se pandemija koronavirusa, što je na njega mnogo uticalo jer mora da vraća dugove odranije. Prema rečima našeg izvora bliskog pevaču, Lazić je u obavezi da svakog meseca plati oko 20.000 evra na ime kamate i glavnice, koja je, podsetimo, iznosila čak 400.000 evra 2018. godine.

Ljudi od kojih je pozajmljivao novac imali su razumevanja i nisu očekivali da im plaća dok je bio na lečenju i oporavku posle saobraćajke, ali kamatu nisu stopirali. Čim je krenuo da radi, odmah je počeo i da vraća dugove, pa je do pre dva meseca uspeo da isplati skoro dvesta hiljada evra. M

eđutim, posla trenutno nema, kao ni za ostale pevače, pa je bio prinuđen ponovo da se zaduži.

foto: Zorana Jevtić

Naš izvor kaže da je Darko u martu, kada je shvatio da duži period neće raditi, od jednog imućnog poznanika pozajmio 100.000 evra, s kamatom od sedam odsto. To znači da će pored glavnice morati da plati i dodatnih 7.000, i to u roku od godinu dana. Tim novcem Lazić će moći da plaća dug koji ima prema drugim poveriocima, sve dok ne prođe vanredno stanje i dok ne počne da tezgari. Međutim, kako stvari stoje, estradnjaci će još neko vreme morati da sačekaju jer stručnjaci i nadležne institucije predlažu da se ne održavaju skupovi za veći broj ljudi, a to će se ponajviše odnositi na nastupe pevača po diskotekama i sličnim mestima.

Nije Darkov jedini problem taj što se dodatno zadužuje kod kamataša, već i to što i dalje krši zakone i za to plaća paprene kazne. Prošle nedelje uhvaćen je u mestu Subotište dok je upravljao automobilom iako nema vozačku dozvolu. Odmah je priveden kod sudije za prekršaje u Rumi, gde su mu napisane dve kazne od ukupno 200.000 dinara. Pre toga, u martu, Lazić je takođe grubo prekršio zakon kada su ga policajci u Bogatiću zaustavili tokom trajanja policijskog časa. U početku je negirao da se to dogodilo, ali je posle nekoliko dana priznao. Za to je morao da plati kaznu od 150.000 dinara. Zanimljivo je i to da je pevač tada molio sudiju da ga pusti ili da mu smanji kaznu jer je nezaposlen i nema novca, a prethodnu je pokušao da podmiti dvojicu policajaca u Bogatiću sa po 100 evra.

foto: Ana Paunković

Treba napomenuti i to da je Darko za pet godina, u periodu od 2013. do 2018, napravio 12 ozbiljnih saobraćajnih prekršaja. Većina njih bila je za brzu vožnju i vožnju bez vozačke dozvole, što spada među najveće kazne. Manji procenat su one za nepropisno parkiranje, a ima čak i jedna koju je dobio jer nije želeo da otkrije ko je vozio automobil registrovan na njegovo ime koji je prošao kroz crveno svetlo na semaforu. Darko je u nekoliko navrata vozio i neregistrovano vozilo i bez adekvatne dozvole. Njegov policijski dosije, kada su prekršajne prijave u pitanju, dovoljno govori o tome da je reč o nesavesnom vozaču, koji je u oktobru 2018. umalo poginuo vozeći pod dejstvom alkohola i brzinom znatno većom od propisane. Tada je u nesreći zadobio teške povrede noge i unutrašnjih organa, od čega se mesecima oporavljao.

Kurir.rs/ I. Ercegovčević Foto: Profimedia, Ana Paunković

