AFRIKA ZA NOĆ DOBILA 15.000 €, IMA KUĆU OD 800 KVADRATA, ALI I LUKS STAN: Sandra iskreno o ZARADI, pomenula i ESTRADU!

Sandra Afrika prethodnih nekoliko dana provela je u poljoprivrednom domaćinstvu u Ivanjici, kod svoje kume.

Ona otkriva da je uživala upoznavajući dodatno prirodu i pomažući oko poslova koji se izvršavaju na imanju.

foto: Damir Dervišagić

"Bilo mi je dosadno u Beogradu i tom nekom gradskom životu. Malo sam otišla u Ivanjicu da odmorim i lepo sam se provela, vreme je bilo osrednje. Pomagala sam oko kokošaka i prasića, imaju svašta nešto u domaćinstvu. Probala sam i da sednem na traktor, ali nisam pokušavala da ga vozim (smeh). Kao mala sam često išla na selo", rekla je Afrika, a onda se osvrnula na to da joj posao pred kraj izolacije fali.

Mnoge njene kolege su se u medijima požalile kako nemaju dovoljno sredstava da prežive u doba izolacije, ali ih Sandra ovom prilikom demantuje i smatra da pevači ne bi trebalo da kukaju na sav glas.

"Ako mi pevači nemamo za dva, tri meseca da preživimo, onda šta da kažu ljudi koji su iznajmljivali lokale i plaćali velike kirije za svoj biznis. Stvarno je sramota da ja sada kukam. Svako od nas ima bar neki štek, niko od nas nije toliko nesposoban bio da ne uštedi. Znaš koliko ljudi živi od hiljadu evra mesečno. Niko ne pominje frizere ili slične profesije koje moraju da plaćaju iste te lokale i sve da izmire", iskreno je rekla pevačica.

Sandra je otkrila da u Šapcu ima veliku kuću od 800 kvadrata, dok u Beogradu živi u stanu od oko 70 kvadrata na elitnoj lokaciji.

foto: Printscreen/Premijera

"U jednom popularnom beogradskom naselju imam stan, a u Šapcu kuću. Dok sam svojevremeno tamo živela u to vreme sam je i pravila. Fotografije koje viđate na Instagramu su iz kuće u Šapcu, koja ima 800 kvadrata. Ovde imam stan u luksuznom naselju od 70 kvadrata. To toliko košta, u suštini oko 150.000 do 200.000 evra, mislim da je to generalno skroz okej cena za onoga ko taj novac ima.", rekla je Sandra.

Za kraj Sandr je priznala kakva je situacija oko bakšiša na velikim slavljima gde često pevaju neka od najvećih imena.

"Naravno da dobro zarađuju. Taj bakšiš se deli na svadbi i ne postoje toliko ogromne cifre predstavljene u medijima. Postoji više kolega koji budu na svadbama, ali to mi na kraju sve delimo zajedno sa muzičarima. Svadbe se rade na fiksno, zavisno ko koliko traži, neki uzimaju od 6 do 10.000 evra. Na kraju bakšiš koji se dobije na svadbi stavlja se u crnu kutiju, odakle se isplaćuju fiksni honorari muzičarima, a šta ostane od bakšiša svi međusobno podelimo. Moj najveći bakšiš je bio možda oko 15.000 evra, ali sve se to podeli i individualno je", zaključila je Sandra Afrika.

foto: Printscreen/Instagram

