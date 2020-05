EVO KADA SE NASTAVLJAJU ZVEZDE GRANDA: Saša Popović doneo važnu odluku, a biće VELIKIH PROMENA!

Mnogi su se pitali kada će se nastaviti takmičenje "Zvezde Granda". Žiri popularnog takmičenja i kandidati ponovo će se okupiti krajem maja, dok će snimanje proteći bez publike i sa merama opreza.

"S obzirom na to da su popustile mere u našoj zemlji u vezi sa borbom protiv korone, direktor “Grand” produkcije Saša Popović doneo je odluku da se već krajem meseca nastave snimanja ovog popularnog šou-programa. Članovi žirija su se pošteno odmorili od snimanja i sada će se sa nikad većim entuzijazmom vratiti ocenjivanju nastupa i radu sa kandidatima. Voditeljski par Sanja Kužet i Voja Nedeljković su takođe spremni da se ponovo druže sa članovima žirija i publikom", navodi izvor blizak Grandu.

foto: Nemanja Nikolić

Snežana Đurišić, članica produkcijskog žirija i muzička urednica u "Zvezdama Granda" rekla je da se takmičenje nastavlja 25. maja.

"To je jedino što znam. Radujem se što se snimanja nastavljaju, što ćemo se svi ponovo videti, družiti, raditi sa kandidatima i zabavljati ljude kraj malih ekrana", rekla je kratko Snežana. Dragan Stojković Bosanac je takođe srećan što se nastavlja snimanje emisije:

"Kako da se ne radujem. To je jako lep, stalan posao i jako gledan. O "Grandu" sve najlepše. Sve će biti isto, samo bez publike i bez kontakta. Štitiću se od virusa naravno, samo budala neće to raditi", poručuje Bosanac.

"Užasno sam srećan zbog dece koja se takmičenje koja su za dva kruga veoma napredovala i koju smo svi lavovski spremali za treći krug. Ogromna je radost kod nas u žiriju zbog nastavka takmičenja, ali i kod kandidata, jer će imati priliku da nastave da rade na pesmama i karijeri. Samim tim što se takmičenje pokreće, to znači i da se naš posao ponovo pokreće, a to je dobar znak za sve nas nakon svega što smo prošli", kaže Đorđe, i otkriva kako će izgledati snimanja, s obzirom na to da će mere u borbi protiv korone ostati na snazi i u narednom periodu.

foto: Prinztscreen Zvezde Granda

"Ne znam kako će Saša napraviti razdvojenost među žirijem, ali budući da više nema zida koji nas odvaja od takmičara kao u prvom krugu, mislim da mu to neće predstavljati problem. Saša je veliki profesionalac i jedan od najupešnijih ljudi u svom poslu, te sam siguran da neće napraviti nikakav propust i da ćemo svi biti bezbedni", istakao je Đorđe.

Kako je saopštila produkcija, snimanje se za sada nastavlja samo sa kandidatima iz Srbije, a audicije tokom leta će Saša Popović i njegovom tim obavljati onlajn putem.

NIKAD NIJE KASNO se vraća na male ekrane "Zbog trenutne situacije i još uvek zatvorenih graničnih prelaza snimanje 'Nikad nije kasno' nastavlja se krajem maja sa kandidatima iz Srbije. Zbog letnje pauze sezona neće biti završena u junu kao prethodnih godina, već će se nastaviti u septembru...", navodi se u saopštenju "Grand produkcije". foto: Printscreen

"Zbog letnje pauze sezona neće biti završena u junu kao prethodnih godina, već će se nastaviti u septembru budući da imamo vrsne kandidate iz regiona i sveta koji su se do sad predstavili. Mentori će vredno raditi sa svim učesnicima kako bi se na jesen ’Zvezde Granda’ nastavile. Od septembra će novi kandidati uz određena pravila steći mogućnost da se pridruže kandidatima koji su već u takmičenju. O tome će detaljnije govoriti Saša Popović koji će zajedno sa žirijem učiniti takmičenje još zanimljivijim", navodi se u saopštenju "Grand produkcije".

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/PrvaTV

