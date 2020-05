SINANOV SIN RAŠID UPUTIO PRETNJE SESTRI: Živu ću te zapaliti, uživaću u svakom tvom jecaju!

Sabina Sakić podnela je krivičnu prijavu protiv Rašida Sakića, sina iz prvog brata pokojnog muža Sinana Sakića, za podmetanje požara u njenoj porodičnoj kući u Loznici. Pevačeva udovica se mesecima unazad bori sa Rašidom, čije pretnje je prijavila nadležnim organima u Beogradu i Loznici.

foto: Dragana Udovičić

Iako se dosad nije oglašavala, ona je na Fejsbuku objavila monstruozne poruke koje je slao njenoj ćerki Đulkici i ustupila ih našoj redakciji.

foto: Screenshot

Žive u strahu

- Ovo što sam ti sad napravio je ništa. Je*aću ja i tebe, i mamu, i brata, i decu. Šta, plašiš se za decu? Srećan sam! Zaklaću vas sve i neću robijati ni dan. Je l‘ razumeš, ološu, znam da čitaš sve. Zapaliću te živu i zakopaću! Uživaću u svakom tvom jecaju, samo polako - napisao je Rašid i osvrnuo se na pokojnog oca.

- Tata? Boli me ku*ac za tatu! Ostavio mi stan. Boli me ku*ac za stan. Nikad vas nisam voleo. Mamu vam je*em, džukele. Je*em ga mrtva. Je*em vas u usta smrdljiva sve! - stoji u jednoj poruci.

Porodica Sakić već mesecima živi u strahu od Rašida, i to je u razgovoru za Kurir potvrdila Sabina.

- Ne mogu da dođem sebi. On ima, pored srpske, i Interpolovu poternicu. Gledam da sve ljude poštujem, da se ponašam u skladu sa svim merama, a onda mi se desi nešto ovako. Jako sam potresena, jer su u toj kući mogla da spavaju deca. I šta bi onda bilo? On hoće da preti, a da to ne izađe u javnost. Pretnje sam objavila da ljudi vide na šta je taj čovek spreman - kaže Sabina.

Umro pre dve godine... Sinan Sakić foto: Damir Dervišagić

Sve radi svesno

Prema njenim rečima, Rašid sve radi svesno.

- Sve nas mrzi. Mrzeo je svog oca. Mi smo sve pretnje predali tužilaštvu. Malo me zabrinjava to da je neko ko ima poternicu viđen javno u Loznici. To je ono što me brine, kako se slobodno šeta? Kuću je zapalio u tri u sata posle ponoći. To se on sveti. Nema granice ni u čemu. Sad će godišnjica smrti mog muža i, umesto da ga žalimo u miru, dešavaju se ovakve stvari - rekla je uznemireno Sabina.

Đulkica potresena RAŠID JE ČUDOVIŠTE, ON NIJE SINANOV SIN! Đulkica je ogorčena na polubrata Rašida, protiv kojeg je podnela prijavu za podmetanje požara. - Pre nekoliko dana mi je slao pretnje. I, evo, ostvario je. Sve možeš da kupiš, ali ono što je moj otac ostavio meni - ne. On je ovim potezom samo dokazao da nije Sinanov sin, niti će ikada biti. Moj otac je bio satkan od duše, a ovaj monstrum od zla. Preživela sam smrt svog oca. To je za mene bilo najsvetije, ljubav koju mi je dao. Ničim me ne može povrediti taj debil Rašid - rekla je Đulkica za Kurir.

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić Foto: Zorana Jevtić, instagram, Screenshot

