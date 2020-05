Mia Borisavljević i Bojan Grujić važe za jedan od najlepših estradnih parova, a sada su i na Instagramu pokazali koliko se vole.

Naime, Mia je podelila prepisku sa partnerom gde mu je rekla šta radi, a onda imala jedan zahtev.

Mia je poručila svom mužu da je kod maserke i da on kupi kokice, te da ga voli, a on joj je odgovorio da voli i on nju.

