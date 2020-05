ĐOGANIJEVA POBEGLA KOD TETKE: Anabela isterala Lunu iz njenog stana

Luna Đogani morala je da napusti stan koji je lično kupila, jer ju je Anabela Atijas isterala iz njega. Pevačica je bila besna na ćerku što se nakon „Zadruge 2“ pomirila sa Markom Miljkovićem, zbog čega je ona sa sestrom Ninom otišla kod tetke Nađe u Zemun, gde su provele tri dana.

Ovu tajnu otkrila je Ermina Pašvić, kojoj se Gagi Đogani poverio pre nekoliko meseci. - Anabela govori kako je Luna bolesna jer ima napade histerije, a ima ih i ona, to je od nje nasledila. Gagi mi je pričao da se na početku njihovog braka Anabela ponašala kao sada Luna. Pomirenje Lune i Marka napolju eskaliralo je do te mere da, kada je Anabela to saznala, pokupili su Lunu i Ninu i odveli u Zemun. Tamo su ostale tri dana - rekla je Ermina Zorici Marković, a to je prikazano zadrugarima.

- Istina je da sam otišla u Zemun kod tetke Nađe kada smo se Marko i ja pomirili. Mama i ja smo se posvađale i rekla mi je da napustim svoj stan, a Nina je bila kod mene. Rekla je da mi je ona pomogla da nađem stan i da ga je opremila. Ja sam rekla: „Okej“, otišle smo u Zemun, a posle sam zvala Marka da dođe po mene, pa smo otišli na Kopaonik - rekla je Luna i dodala da je razlog Anabelinog besa bio taj što joj se Miljković javio:

- Marko joj je poslao poruku da smo se pomirili i da bi hteo da razgovara sa njom. Posle je mene zvala, ali kako sam bila sa njim, nisam joj se javljala. Nju je to naljutilo, pa me je isterala iz mog stana.

J. S.

Kurir