PRE POŽARA REKAO JE DA ĆE NAS ZAPALITI: Đulkica u strahu od brata Rašida! Ranije joj priredio HOROR, spasla je komšinica

Porodica pokojnog Sinana Sakića proživljava pravu dramu, a pevačeva ćerka Đulkica Sakić Amzić tvrdi da je njen brat Rašid zapalio porodičnu kuću u Loznici, a da je nju pretukao i pokušao da siluje.

Ona je istakla da zbog toga ne može da se smiri, kao i da je čula da je Rašid pobegao u Bosnu. Đulkica i dodaje da je pakao počeo pre pet godina, kad je brata optužila za pokušaj silovanja.

"Ne mogu da se smirim! Dva dana pre požara rekao je mami i meni da će nas ubiti i zapaliti! On je to uradio, jer nema ko drugi. Čula sam da je pobegao u Bosnu", priča Đulkica.

foto: Privatna Arhiva

"Tada sam bila sa bebom u stanu u Loznici. Moj suprug je otišao na fudbal, a vrata nije zaključao. Rašid je uleteo, odmah sam videla da je drogiran. Uplašila sam se i htela da mu se obratim, ali on me je odmah udario. Tukao me je pesnicama... Pala sam, svuda po podu je bila krv iz mojih usta. Držala sam ruku na ustima da ne kukam jer mi je ćerkica bila u drugoj sobi. Plašila sam se da mi ne ubije bebu! Nije prestajao da me udara pesnicama i da me šutira, polomio mi je rebro", rekla je Đulkica i dodala:

"Rašid je skinuo pantalone i krenuo ka meni. Vrisnula sam! Čula me komšinica, uletela u stan i rekla da je već pozvala policiju. Moj brat je tada pobegao. Komšinica mi je pomogla da obrišemo krv. Pokušala sam to da sakrijem od muža, ali je on po povratku video da mi nije dobro, nisam mogla da ustanem iz kreveta jer mi je rebro bilo polomljeno. Tada sam mu rekla sve, a ubrzo smo napustili Loznicu i otišli u Švajcarsku."

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Tu nije bio kraj drami jer je, prema njenim rečima, Rašid pretio da će silovati i njenu maloletnu ćerku, kao i da ga je prijavila policiji.

"Samo da ga policija uhvati! Plašim se za majku, ali i za brata Alena i njegove blizance. Rašid smatra da on treba da bude jedini naslednik svega što je Sinan stekao. On ne prihvata da je naš otac imao još dece! Uostalom, meni nasledstvo ne treba, svega sam se odrekla. Ja samo želim da živim bez straha", rekla je ona.

Iako njena porodica prolazi kroz pakao zbog Rašida, Đulkica kaže da joj niko od Sinanovih kolega nije pružio podršku, sem Dragana Kojića Kebe i Baneta Obradovića.

foto: T. Ilić

Kurir.rs/K.Đ/Informer, Foto: Dragana Udovičić, Printscreen/Instagram

Kurir