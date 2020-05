ILDA ŠAULIĆ ULAŽE 20.000 EVRA U ŠABANOV MUZEJ: Počeli radovi na pevačevoj kući u Šapcu

Ilda Šaulić započela je restauraciju kuće Šabana Šaulića u Šapcu, koja bi uskoro trebalo da postane muzej u čast njenom pokojnom ocu. Vrednost ove investicije je oko 20.000 evra, otkriva Kurir.

Porodična kuća kralja narodne muzike, koju je on sazidao pre nekoliko decenija, već duže vreme je prazna i u nju je retko ko dolazio. Dok je bio živ, Šaban je povremeno obilazio svoj dom, ali se u njemu nije dugo zadržavao. Međutim, uvek je bio posebno vezan za to mesto i redovno je plaćao ljude koji su održavali kuću i pazili na nju.

Još za života pomenutu nekretninu prepisao je ćerki Ildi, a ona je posle njegove pogibije odlučila da tu napravi muzej u kojem će biti izložene Šabanove stvari i vrednosti koje je stekao u dugogodišnjoj karijeri. Nedavno je angažovala majstore koji preuređuju kuću, pa smo tragom te informacije krenuli u Šabac da proverimo dokle su stigli radovi.

U naselju Mahala, posebno u blizini gde je Šaban rođen, bilo je dosta ljudi na ulici. Svi su se okupili da vide šta se to radi u Šabanovoj kući, pa smo iskoristili priliku da porazgovaramo s meštanima. Objasnili su nam da je Ilda dolazila početkom godine, odmah posle godišnjice Šabanove smrti, i da je tada angažovala radnike za obnovu kuće. Prema njihovim rečima, izdvojila je čak dvadeset hiljada evra za restauraciju prostora, a radovi su počeli nedavno. Na licu mesta zatekli smo i majstore koji su unosili materijal, ali nisu bili voljni za razgovor. Jedan od prolaznika rekao nam je da je čuo kako će muzej u Šaulićevu čast biti otvoren do kraja ove godine i da su svi u kraju srećni zbog toga. Dodao je i da je grad Šabac posle pisanja Kurira doneo odluku da se uklone kontejneri koji su bili tik uz ogradu Šabanove kuće.

U obližnjoj bašti kafane sedelo je desetak meštana, s kojima smo takođe porazgovarali o Šabanu.

- On je zaslužio da dobije muzej, to je njegova ćerka pokrenula. Svaka joj čast. Video sam i Gocu pre nekoliko dana ovde, dolazila je da obiđe radove. Javila se ljudima na ulici i malo popričala s njima, tako sam i čuo da će u kući napraviti muzej - rekao nam je jedan od njih.

Ilda Šaulić juče nije odgovarala na naše pozive.

Podsetimo, Šaban je nastradao u februaru 2019. u saobraćajnoj nesreći blizu grada Bilefelda u Nemačkoj, zajedno sa svojim prijateljem Mirsadom Kerićem. Na njihov automobil velikom brzinom je naleteo turski državljanin Alsin Levent i njemu je suđenju u toku.

Ništa od inicijative

U ŠAPCU NEĆE BITI ULICE SA ŠAULIĆEVIM IMENOM

U prvim danima nakon što je pevač nastradao u saobraćajnoj nesreći, meštani Mahale podneli su inicijativu da ulica Avde Karabegovića ponese ime Šabana Šaulića, jer je on tu rođen. Međutim, iako su u prvom trenutku nadležni u Šapcu podržali ovu ideju, kasnije je došlo do razmimoilaženja mišljenja, pa se od toga odustalo. Takođe, pričalo se da će Šaban dobiti i trg u svom rodnom gradu, ali ni to nije realizovano. Šaulićev blizak rođak Hasan Dudić obećao je da će svom bratu podići spomenik u Šapcu čim mu nadležni budu dozvolili i odredili pogodno mesto za to.