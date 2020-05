SANDRA NA PLOČNIKU ISPRED ZGRADE! Tvrdila da je pretučena, a evo šta kaže njen partner! OGLASIO SE! (ŠOK VIDEO)

Nakon što je poput bombe u domaćim medijima odjeknula vest da je manekenka Sandra Obradović prijavila partnera V. B. za nasilje u porodici, on se oglasio pa za Kurir istakao da već neko vreme ima problema sa njom, jer se neodgovorno ponaša prema detetu koje su dobili u vezi.

"Dva meseca imam problem sa Sandrom, koja se ponaša neodgovorno prema detetu. Radi se o tome da uzima tablete koje meša sa alkoholom i da je non-stop pijana kod bebe od sedam meseci. Kao otac koji je zabrinut za sina preduzeo sam sve mere i Sandru prijavio Centru za socijalni rad. Najpre sam pokušao da je urazumim, predložio sam joj da platim lečenje kao majci svog deteta, ali ona na to nije pristala. Centar je uzeo sve okolnosti u razmatranje i dodelio mi dete koje mi je na prvom mestu. Ono što je vazno da je ona bila pod uticajem alkohola i to 2,10 što je pokazalo testiranje koje je obavila policija. O ostalim glupostima koje je ona iznela javno je neosnovano govoriti, s ozbzirom na to da se ona nalazi u policiji na trežnjenju. Ne znam kada će je pustiti, važno mi je samo da je dete na sigurnom i u krugu porodice", ispričao je on.

Sandra je nešto kasnije viđena na pločniku ispred svoje zgrade i delovala je prilično omamljeno. Obradovićeva je teško sklapala rečenice, a ispred lifta se, hodajući u susret najverovatnije svom komšiji, čak i zateturala.

Kurir.rs, M.G/Ljiljana Stanišić/Foto: Printscreen

