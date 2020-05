BIN DRAI TADA NIJE NI REGISTROVAO LEPU JELENU! Imala je 48 kilograma i delovala ispijeno, ali onda ga je ZAINTRIGIRALA!

Jelena Jakovljević je jednom prilikom preko zajedničkih prijatelja upoznala biznismena Saida, čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Ipak, kako je gospođa Bin Drai objasnila, tokom prvog susreta - on nije obraćao pažnju na nju.

"Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju 'rasne' žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo", ispričala je ona svojevremeno domaćim medijima.

foto: Printscreen YT

U vreme dok su se zabavljali, u intervjuu datom tokom jednog od njenih dolazaka u Beograd, ispričala je:

"Said je iz mešovitog braka. Onog dana kad je njegov otac oženio Engleskinju, prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije znatno pojednostavilo našu situciju. Njegova porodica me je odlično prihvatila. Prema meni se ophode kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vere. Iako kod Arapa nije uboičajeno da mladić i devojka žive zajedno, Said i ja nismo oklevali da to učinimo. Zajednički život smo započeli posle samo dve nedelje zabavljanja."

Kako je jednom prilikom izjavila, u njenom velelepnom porodičnom domu koji izlazi na obalu, slave se svi praznici.

"Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde."

Jelena u Dubaiju živi u raskošnom domu - iz spavaće sobe ima pogled na more koji oduzima dah.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

