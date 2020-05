ZBOG MENE SMO UPALI U KRIZU! Bane otvoreno o braku: Deca su osetila da se nešto dešava, MESECIMA se nismo viđali!

Bane Mojićević neko vreme gradio je karijeru bez skandala, međutim kada je usledio bračni brodolom, to je mnogima ukralo svu pažnju. Nakon navoda da je varao svoju suprugu Milicu te da su zbog toga upali u probleme, on je iskreno progovorio o svemu, napominjući da do preljube nije došlo.

"Nismo se viđali nekoliko meseci, ali smo zbog dece komunicirali sve vreme. Odusustvo od kuće i porodice mi je jako teško palo", iskreno je odgovorio Bane, a zatim priznao da je upravo on bio uzrok ovog porodičnog sloma.

"Ja sam bio taj koji je napravio glupost. Zbog svog nekog razmišljanja sam doveo naš brak u krizu, ali nije u pitanju bila nikakva preljuba. Deca su još mala, ali naravno da su osetila da se nešto dešava, iako smo se trudili da probleme rešimo samo među nama", zaključio je Mojićević.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

