MOŽDA ME ŠUTNE AKO NE BUDEM RADIO: Sloba iskreno o odnosu sa devojkom Jelenom, a Luni i Marku poželeo je samo JEDNO!

Sloba Radanović vratio se treninzima, a priznao je da je vežbao i kući. Potom je pevač pomenuo i devojku Jelenu Đuričanin, a šuškalo se da su raskinuli.

"Radili smo i kući, ali nije bilo ovako. Ili je tu prijatelj ili devojka, ne volim da vežbam sam", rekao je Sloba kog su pitali da je sve sa devojkom u redu:

"Hvala Bogu, sve je u redu. Nemam ništa u planu (svadbu), prvo da se vratimo u normalu, možda me šutne (smeh) ako ne budem radio. Šalim se, ubeđen sam da bi ona i tada ostala sa mnom. To jeste prava ljubav."

Marko Miljković je u rijalitiju rekao svojoj devojci i Slobinoj bivšoj Luni Đogani da prestane da priča loše o Radanoviću.

"Lepo od njega. Do juče je on taj koji je pričao gluposti o meni. Želim im da uspeju ako misle da su jedno za drugo, da sačuvaju živce i opstanu napolju", kazao je on u "Premijeri".

