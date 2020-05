PILA SAM TABLETE SA ALKOHOLOM ZBOG NJEGA! Anabela kroz suze otkrila da je zbog ovog zadrugara išla kod PSIHIJATRA

Anabela Atijas je progovorila o odnosu sa Lepim Mićom, te izjavila da je pila lekove uz alkohol, kada je slušala kada je zadrugar u prošlim sezonama vređao njenu ćerku Lunu Đogani.

- Ja sam znala da pijem tablete uz alkohol zbog Miće, prosto da ubijem taj osećaj. Toliku bol sam osećala, ja sam samo videla čoveka koji napada moje dete, ali je na kraju ispao sve u pravu. Čak sam išla na terapije, a trebalo je da ga zamislim i izbacim sav strah. Nisam ga mrzela, samo sam ga se plašila. Kad smo igrali onu igru da se gledamo, setila sam se te terapije. On samo hoće da ze izvuče iz crne rupe, on je takav psiholog. Mogu da pričaju zadrugari šta hoće, da ga mrze... Ali čovek 99 odsto radi iskreno. Ostavljam 1 odsto da možda nije u pravu. On je ovde zbog svog deteta i ono je primer šta radi. Ermina i Luna, svako bira sebi sličnog - istakla je Anabela.

