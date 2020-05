EKSKLUZIVNO! LJUBA ALIČIĆ ŽIVI U KUĆI OD POLA MILIONA €! Folker ima najlepšu kuću u Šapcu, a iz ove BIRTIJE ne izlazi

Ljuba Aličić, iako ističe da nije tabloidna ličnost, u poslednje vreme često intrigira javnost svojim izjavama i prepucavanjem s kolegama s kojim je dugo sarađivao i družio se. Mnogi od njih kažu da je folker težak čovek, prgave naravi i da lako plane.

foto: Kurir

Kakav je on zaista najbolje znaju oni koji su s njim odrasli, komšije i prijatelji, pa smo zato odlučili da posetimo Šabac, mesto u kojem Ljuba živi od rođenja. U samom centru grada nalazi se Aličićeva ogromna kuća, obojena u tamnoroze boju. Ulica u kojoj je pevačev dom je vrlo prometna, puna šetača koji tuda odlaze na Stari grad i tvrđavu, koja je udaljena svega 500 metara.

Prolaznici nam pričaju da uglavnom ne viđaju Ljubu jer retko izlazi na ulicu, dok nam je jedan njegov komšija otkrio kakva je zapravo pevačeva narav.

foto: Printscreen YT

- Fin je on čovek, ja ne mogu ništa loše da kažem. Uvek se javi, popriča kad se vidimo. Kakav je prema kolegama, to me ne zanima, ovde se ponaša normalno kao i svi drugi. U ovoj kući on živi godinama s porodicom, mislim da ju je on i sagradio. Najlepša je u ovom kraju. Dosta pevača je ovde u centru živelo, Hasanova kuća je udaljena kilometar odavde, na šetalištu. Ali od svih njih samo Ljuba nikad nije hteo da napusti Šabac, vezan je za ovaj grad - rekao nam je Aličićev komšija, koji nije želeo da se fotografije i da mu se ime pominje u novinama.

foto: Kurir

Kako su nam objasnili u pevačevom kraju, u velelepnoj vili on živi sa suprugom i dvojicom sinova, dok je nasledniku Dejanu iz prvog braka sagradio kuću u drugom delu grada. Uzimajući u obzir kvadraturu Ljubinog doma, kao i lokaciju na kojoj se nalazi, njena vrednost na tržištu je ogromna. To su nam potvrdili i u jednoj agenciji za nekretnine u Šapcu. Prema njihovom proračunu, Aličićeva vila vredi oko pola miliona evra.

foto: Damir Dervišagić

- Kuća ima veliko dvorište, izlazi na dve ulice, veličine je oko 400 kvadrata najmanje. Sve je u blizini, institucije, centar grada, šetalište, reka Sava, tvrđava. Kad bi se prodavala, cena bi sigurno mogla da ide do 500.000 evra i brzo bi se pojavio kupac. Mi smo prošle godine prodavali i manje kuće za toliko novca na sličnim lokacijama - rekli su nam u agenciji. Ovde voli da provodi vreme Stara birtija omiljeno mesto

Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić

Kurir