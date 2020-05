JELENA ŽIVANOVIĆ OTKRIVA NAJVEĆE TAJNE SVOJE KARIJERE: Lukas mi je nabacio prvu tezgu, a Brega me je doveo u Zanu!

Na estradi već 40 godina uspešno opstaje grupa Zana. Bend je promenio čak četiri pevačice, a već 30 godina njene hitove izvodi Jelena Živanović. Pevačica i tekstopisac mnogih hitova za Kurir otkriva da bi možda i dalje bila samo prateći vokal da je Žiki, njenom sadašnjem suprugu, i Radovanu tada nije preporučio Goran Bregović i kakve veze s njenom karijerom ima Aca Lukas.

- Počela sam da pevam prateće vokale dok sam išla u muzičku školu "Mokranjac". Veliku sreću sam imala da prve snimke uradim s Viktorijom i Pilotima, a baš u to vreme Goran Bregović se pojavio u studiju pokojnog Laze Ristovskog da bi se s njim dogovorio o snimanju novog albuma Zdravka Čolića, čiji je bio producent. Kiki Lesendrić je tom prilikom pustio neke od pesama koje su bile završene, a on se upravo zainteresovao za to ko je pevao prateće vokale. Naravno, pošto sam bila tu, rekla sam mu da sam to ja, a on me pitao da li bih pevala Čoli na ploči, što sam ja, 18-godišnjakinja, sa oduševljenjem i velikim uzbuđenjem prihvatila.

foto: PR

Kako je došlo do toga da vas ubaci u Zanu?

- Usledili su meseci i meseci rada, ali i velikog učenja posla. Marina Tucaković i Brega su zajedno za Čolu tada radili album "Da ti kažem šta mi je", a ona mu je u nekom razgovoru pomenula da Zana traži pevačicu. Brega je pomislio da bih ja mogla da budem novi vokal. Prvo sam upoznala Marinu, a zatim Žiku, a ostatak priče dobro znate.

Rekli ste da niste imali veliku želju da budete na estradi.

- Samo lud čovek bi odbio ponudu koja vam se pruži jednom u životu. Jedina moja nedoumica je bila ta što sam odrastala uz grupu Zana, ona je uticala umnogome na moj muzički ukus, pa nisam želela da došavši u bend "pokvarim utisak". Prosto, imala sam osećaj da sam premlada za tako veliki teret, četvrtu pevačicu, a negde sam se plašila kako će me ljudi koji vole Zanu prihvatiti. Moja lojalnost traje i danas.

foto: Sonja Spasić

Kakve veze Aca Lukas ima s vašom karijerom?

- Aca i ja se znamo od tinejdžerskog doba. On je u to vreme svirao u nekom bendu i mnogo smo se družili. Jednom prilikom, kad je već bio u Viktoriji, trebao im je ženski prateći vokal, a on se setio mene. Pozvao me, a ja ponosno mogu da kažem da je moj prvi trajni snimak pesma "Samo teraj ti po svome", a kasnije i prvi javni nastup na Jugoviziji u Zadru s Viktorijinom pesmom "Rat i mir".

Da li ste u kontaktu?

- Nekako nas je život odveo na paralelne puteve, ali se nismo videli, sem kad nas je zvao da budemo gosti na njegovom koncertu u Areni, i zaista, čovek pravi najbolje žurke.

foto: Damir Dervišagić

Kako ćete proslaviti 40 godina Zane? Da li razmišljate o novom singlu ili albumu?

- Pesmu "Dodirni mi kolena 2017" smo snimili i obukli u novo odelo i izgleda da se to odelo najviše dopalo mladima, koji više i ne slušaju staru verziju. Ne znam zašto. Zana ove godine obeležava 40 godina postojanja, mora se priznati, ne baš mali jubilej. Naša zamisao su bili koncerti u novembru, za koje, nažalost, zbog cele situacije koja je svima nama dobro poznata, nisam sigurna da će biti održani, bar ne na način na koji smo navikli. Hteli smo da se svi koji su deo Zane okupe na bini i u životu, bez obzira na to što više od polovine benda ne živi u Srbiji. Tu je i dokumentarni film koji spremamo, a nove pesme radimo za Naivu, koja se predstavila na Beoviziji s pesmom "Baš, baš". Možete li da uporedite svoje početke s današnjim prilikama?

- Čini mi se da ono i ovo vreme imaju malo toga zajedničkog, sem talenata koji, kako god, moraju da štrče iz mase istih jednoličnih izvođača i bendova. Nekad su postojala dva ili tri TV kanala i nije bilo šanse da te neko ne vidi, a samim tim i čuje šta imaš da im kažeš. S druge strane, internet nudi šansu da milioni ljudi mogu da te čuju i vide, ne samo u zemlji već širom sveta, pa ako si interesantan, svakako ćeš uspeti. Ne znam šta je bolje, a šta gore.

foto: Privatna Arhiva

Poziv za intervju vas je zatekao na tenisu. Kako provodite vreme? Šta je vaš izduvni ventil?

- U izolaciji sam bila vrlo kreativna, u kuhinji naročito, hahaha! Stvarno, probala sam da napravim sve ono što nikad nisam, Žika je naročito uživao, sva sreća pa vodi računa o količini hrane koju unosi pa se nije ugojio. Krečila sam, pa sam uspela da sredim i našu terasu, koja izlazi na krov susedne zgrade.

Kurir, Ljubomir Radanov, foto Damir Dervišagić

Kurir