SNEŽANA DAKIĆ BRUTALNO ISKRENO: Koliko MRZITE svoj šlauf oko struka, koji ni muška majica XXL ne može da KAMUFLIRA! FOTO

Koliko truda ulazemo da bismo se sebi vise dopadali i da bi smo se svidjali drugima.? ...da bismo bili po standardu... A tek koliko krivice osecamo ako ga ne ulazemo.?! Koliko vas oseca krivicu kad jede slatkis, picu ili palacinke? Koliko vas grize savest kad se kasno najedete? Koliko mrzite svoj slauf oko struka, koji ni muska majica XXL ne moze da kamuflira? Kad se prisloni, eto njega!! Vazno je pronaci aktivnost koja nas raduje, koja nam nije mrska. Iako ne kuburim sa kilogramima, ipak zakljucujem da su Kalorije neunistive. Toliko se lepe za telo, da se cesto pitam: sta bi bilo kad bih jela sve sto mi se jede i kad bih jela koliko mi se stvarno jede? Ne gladujem, ali se uzdrzavam od nekih namirnica .Posto ne volim previse sporta, iskreno, mrzi me, iako mi godi, onda se trudim da ne unosim puno, jer znam da ne mogu da potrosim. Razmisljam: koliko je zivot u velikom gradu otezao taj sportski stil zivota.Sve nam je daleko i onda smo vezani za sedenje: u kolima, autobusu, kod kuce, na poslu. Plus vrucina ili zima. Neogodno. Ja dosta hodam, ali to mi nije dovoljno ni za trosenje kalorija, ni za misicnu masu. Mora jos neki trening. Evo, biram rolere, a kombinovacu ih sa teretanom - za gornji deo tela. Sad je i bicikl popularan, dok jos ne bude mnogo vruce. Pa- do posla i od posla, ali da ponesete da se presvucete. Srecno🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️ #snezanadakic

A post shared by Snezana Dakic (@snezanadakic) on May 10, 2020 at 9:18am PDT