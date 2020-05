BALAŠEVIĆEVA ĆERKA BILA JE NA IVICI ŽIVOTA! Ovo je tad uradio samo za nju i bez razmišljanja: Otkrio istinu iza TETOVAŽE

Iako nije neko ko voli tetovaže, Đorđe Balašević uradio je jednu na levoj ruci - miša Amosa, 1999. godine, kako bi ćerki Jeleni ispunio želju. Ona je tada bila na ivici života, posle stravične saobraćajne nesreće zbog koje je mesecima bila nepokrethna.

Osim tetovaže, kantautor je i obrijao glavu, a sve to samo za nju. "Nisam tip koji se tetovira. Ali kad je Jelena doživela tešku saobraćajnu nesreću, vodila se velika bitka za njen život. Sve je bilo protiv nas i činilo se da ona više nikad neće stati na noge. Tada smo joj obećali da će svako od nas učiniti nešto što bi ona volela, a što mi inače nikako ne bismo napravili. Mama je rekla da će leteti preko okeana iako se boji letenja. Ja sam pristao da se obrijem do glave i istetoviram. Naša ćerka je to poželela i znali smo da će joj to pomoći", ispričao je Balašević jednom prilikom.

Takođe, on je ćerki tada i napisao kultnu "Naopaku bajku".

"Kad me je tatu-majstor ugledao, pitao me je jesam li u klimaksu. Nikako mu nije bilo jasno odakle meni ideja da se tetoviram. Rekao sam mu da je reč o opkladi, a potom mi je dao katalog da izaberem tetovažu. Tu su bili kukasti krstovi, zmije, zmajevi. Zamolio sam ga da napravi sliku za mene. Prvi je u konkurenciji bio mali miš Amos. To je miš koji živi u šeširu Bendžamina Franklina. Ben je šeprtlja, a miš je taj koji mu govori kako što da napravi. Zapravo, miš je izmislio bifokalne naočale i gromobran, a ne Ben! Tako taj miš ima veze s mojom porodičnom pričom. Taj miš ima u mojoj porodici posebnu važnost. Moja supruga Olivera je moj Amos. Svi su oni moji mali Amosi, koji mi šapnu neke reči, a onda ja napravim od tih reči pesme i osmislim priče koje kasnije pričam na koncertima", zaključio je tom prilikom kantautor.

foto: Damir Dervišagić

