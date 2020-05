ZA IZVORINKINIM SINOM SE MALO KOJA NIJE OKRENULA! A evo kakve je muke zadavao majci: Tad je imao samo 14 GODINA!

Izvorinka Milošević iz braka sa Mihailom Mišom Blamom ima sina Davida, koji važi za ozbiljnog frajera. Inače, pevačica se od supruga razvela nakon 17 godina, kada je David imao svega osam. Iako je talentovan za muziku, on nije krenuo stopama roditelja.

"Uprkos genima, ima samo nižu muzičku školu, a završio je Fakultet poslovnih studija. Zamislite, ne želi da se bavi muzikom, iako mu je deda bio čuveni muzičar Rafael Blam, jedan od osnivača Narodnog orkestra, otac mu je Miša Blam, univerzalni muzičar, ja majka... Ali, on je rešio da odabere svoj put. I ja sam gazila, ali što sam to više radila, on se više otimao iz te priče. U početku mi je bilo teško zbog te njegove odluke, sada više nije. 'Leba ne bi imao da pojede. Sigurno. Kada je shvatio da ne mora da svira, rekao je: 'Ne želim.' I to sa 14 godina. Ni Mišin stariji sin nije muzičar. Ko zna, možda je to zaziranje od jakih roditeljskih imena", ispričala je Izvorinka jednom prilikom.

Pevačica je veoma vezana za sina, te neretko na društvenim mrežama deli momente sreće kada je sa njim u društvu. David izgleda tako da bi ga mnoge devojke poželele za partnera, ali on je u dugoj i stabilnoj vezi sa izvesnom Deanom, koju Izvorinka smatra članom porodice.

Inače, Izvorinka je priznala u jednoj emisiji da je u jednom periodu života bila ljubavnoj vezi sa muškarcem koji je star skoro kao njen sin.

"Zar meni u ovim godinama to da se desi? Mnogo mi se svideo, takav šarm i harizma, a mnogo je bio mlađi. Sramota me je i da izgovorim koliko. Užasno je mlad. Postoji pristojna granica. Ja imam sina koji je malo mlađi od njega. Moj sin treba da pogleda tog prelepog i preumetničkog muškarca. To je katastrofa, moj sin bi se mene odrekao. Ja nisam imala samopouzdanja. Ispričala sam sinu, on nije ništa rekao. Tom muškarcu se više neću vratiti, to nema šanse", otkrila je tada ona.

