RASKOŠNE HALJINE ZAMENIO FARMERKAMA, A SVI GLEDALI SAMO U JEDNO! Božo Vrećo zbog toga svaki dan jede belu ribu! (FOTO)

Božo Vrećo uskočio je u farmerice pa istakao da je "opet na svojoj kilaži", ali njegove izvajane noge i zategnuta pozadina "ukrale su kadar". Pevač je zatim istakao da je do savršene linije došao izbacujući sve ono nepotrebno, te svakodnevno unoseći belu ribu, kao i to da se nada da će ostalo doraditi u teretani.

"Opet na svojoj kilaži 60 kilograma. Farmerice retko nosim ali ove stoje 'mrakčina'. Znate kad imate one jedne omiljene farmerice pa ih svuda sa sobom nosite, e meni su to ove. Kakav je vaš dan? Ako se pitate šta jedem, jedem belu ribu svaki dan i radim vežbe koliko mogu, 'gym' će to još sve utegnuti. Stan još sređujem, krtica je za mene mala maca, zato sad oslobađam se nepotrebnog i to me svaki dan relaksira, dan po dan... Volim vas puno i uskoro vam pričam o nečemu sjajnom, uskoro bi mogle pronosati suknju s mojim potpisom, šta kažete moje divne žene? Vreme je, u procesu smo!" poručio je putem Instagrama on.

Kurir.rs, M.G/Foto: Instagram screenshot

