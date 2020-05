Ova bol se ne moze opisati recima. Ova praznina se vec tako brzo urezala u dusu, zapela za srce. Pa steze i ne pusta. I toliko suza. I toliko slika iz proslosti u istom trenutku. 💔 MAJKA JEDNA JEDINA

