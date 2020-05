OSMAN KARIĆ IZNEO PORODIČNE TAJNE: Evo kako je PREKRŠIO TRADICIJU i krstio SINA STEFANA!

Osman Karić ispričao je detalje vezane za njegovu porodicu.

"Naši koreni potiču iz Bosne. Moj deda se zvao Omer Karić, rodom iz mesta Janja, rođen je 1905. godine, ali ne znam tačan datum. Baba, Šemsa, rođena je 1915. godine, tačan datum je barem meni nepoznat. Deda se doselio u Beograd 1920. godine, sa svojih 15 godina i naselio se na Zvezdari, u ulici Baje Sekulića (sadašnja Sv. Nikole) gde je živeo i radio do kraja svog života, do svoje 75. godine. U braku su moji baba i deda dobili troje dece, dva sina Hasana i Osmana, po kome ću ja dobiti ime i ćerku Hajriju koja zbog, u to vreme neizlečive bolesti dečije paralize, umire u 12. godini. Baba i deda ostaju bez ćerke koju su jako voleli, a u želji da dobiju još jednu ćerku, rađa se moj otac Hajrudin (smeh). Mora da su bili srećni, mada više razočarani iz razloga što su u tom trenuku imali trojicu sinova, a ćerku ne. Mada, mislim da je to sve sudbina, jer da nije njega, ne bi bilo danas ni mene ni Stefana", priča Osman i otkriva kakvo je bilo njegovo detinjstvo:

"Tokom detinjstva su mi se dešavale razne scene, prozivke ostale dece jer, kao što znate, moje ime na ovom podneblju gde sam rođen je štrčalo iz mase. Mnogi su me nazivali "šiptarom", za mene je to bilo jako ponizno jer deca, pa čak i stariji, nisu pravili razliku između Kosovskih šiptara i Bosanskih muslimana. Tada su bili i nemiri i studentski protesti u vezi Kosova, što je bila još jedna otežavajuća okolnost. Kada sam se oženio prvi put, Lidijom, Stefanovom majkom, posle nekog vremena je ona zatrudnela i saznali smo da nosi dečaka. Nije mi dugo trebalo da odlučim da ću tom dečaku dati srpsko ime jer nisam hteo da prolazi kroz iste situacije kao ja. Napisao sam na tri papira tri muška imena koja su bila aktuelna u to vreme - Luka, Stefan i Filip. Pomešao sam ih u rukama, bacio na sto i rekao supruzi da izabere. Izvukla je papirić na kom je pisalo "Stefan" i tako sam sinu dao ime. Posle ko zna koliko vremena našeg poturčivanja, Stefana sam posrbio i vratio u pravoslavnu veru. Što se tiče vera, nisam pristrasan, verujem u nešto iskonsko, poštujem svačiju veru, a ljude cenim po tome kakvi su, kakav je ko čovek. Nisam nacionalista."

