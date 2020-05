UZNEMIRUJUĆI SNIMAK NASILJA U PORODICI! Muž prilazi Sandri Obradović i udara je svom snagom! (VIDEO)

Sandra Obradović, koja je prošle subote završila na trežnjenju u policiji posle sukoba sa bivšim partnerom Vladimirom Babićem, kojeg je optužila da ju je pretukao, u ispovesti za Kurir tvrdi da je dve godine trpela njegovo nasilje.

- Za mene u životu najbitnije je to što sam majka predivnog anđela, koji se zove Andrej i ima samo sedam meseci i nije pored mene dok vam ovo pričam. Smogla sam snage da priznam i da sam žrtva psihičkog i fizičkog nasilja već dve godine od strane oca svog deteta - počela je bivša manekenka, pa obrazložila.

foto: Screenshot

Vrlo je moćan

- Nasilje je počelo dok sam bila u drugom stanju, više puta sam završavala u bolnici „Narodni front“ i moglo je da se desi da se prevremeno porodim. Moja trudnoća bila je rizična zbog udaraca koje sam dobijala skoro svakodnevno, kao i stresa, ali sam zbog straha o tome tada ćutala i kao jedini prioritet u tim momentima sam videla da rodim svoje dete živo i zdravo. Vremenom je postalo sve gore, do granice nepodnošljivog. Dešavalo se da me udara i dok dete držim u naručju - kaže Sandra, koja tvrdi da njen bivši nevenčani suprug ima jake veze u gradu, zbog čega se plašila.

Sandra Obradović na svoj Instagram je objavila snimak na kom je partner udara iz sve snage dok ga ona snima mobilnim telefonom. foto: Printscreen/Instagram

- On je vrlo moćan, pa reči i pretnje koje mi je svakodnevno izgovarao nisu bile nimalo naivne i ulivale su mi ozbiljan strah. Osim što me je vređao, ponižavao, omalovažavao, govorio je da će mi oduzeti dete, da će me ubiti, da će potplatiti ceo grad i da ima veze i poznanstva u svim državnim ustanovama, kao i u medijima, rekao mi je da ima toliku moć da me predstavi najgorom osobom i majkom i da će me smestiti u ludnicu. Pokušala sam da pronađem pravdu, prijavila sam ga policiji (17. 11. 2019, 24. 2, 2. 4. i 11. 5. ove godine). Dobio je mere zabrane prilaska prvo 48 sati, zatim 30 dana.

foto: Screenshot

Dosađivao mi je

Obradovićeva priča da joj je bivši konstantno dosađivao da se vide nakon što ga je napustila.

- Drugog aprila dogodilo se nasilje, kada sam napustila stan sa bebom i preselila se na Novi Beograd. Posle sedam dana „gospodin“ se setio da ima dete, počeo je konstantno da me uznemirava, da mi piše, zove, a onda i da dolazi ispred zgrade. Kao dete razvedenih roditelja, nisam želela da mu uskratim pravo i mogućnost da viđa svoje dete i pre nego što sve rešimo sudskim putem. U subotu, 9. maja, pozvao me na ručak, tada ni slutila nisam da je sve organizovano i isplanirano i da mi se sprema nameštaljka i lažna afera - priča ona, dodajući da je popila samo dve čaše vina.

foto: Screenshot

- Ne isključujem mogućnost da mi je nešto čak i sipano u piće. Već u autu je krenuo da me udara, čupa za kosu i naziva alkoholičarkom i nesposobnom majkom, govoreći mi: „Sada si gotova, uzeću ti dete.“ Njegovo privatno obezbeđenje je napravilo snimke ispred zgrade, koje je pustio u medije, ali agonija se nastavila u mom stanu i nakon snimaka koje ste imali prilike da vidite - rekla je Sandra, zaključujući da su joj tog dana oduzeli dete, koje dosad nije videla.

- Ovim putem se obraćam čitavoj javnosti, naciji, državi i onima koji su zaduženi za borbu protiv nasilja nad ženama da pokušaju da me razumeju i da mi pomognu jer sam nemoćna, očajna, uplašena, a povrh svega slomljena, jer moja beba nije pored mene!

DRUGA STRANA: VLADIMIR KAŽE DA BRINE ZA DETE ONA TREBA DA SE LEČI, JA ŠTITIM NAŠEG SINA Dan nakon što su snimci na kojima se vidi Sandra u alkoholisanom stanju osvanuli u javnosti, njen bivši partner Vladimir Babić oglasio se za Kurir: - Mesecima strepim za dete, kojem ne želim da raste bez majke, ali kada je ta majka svakog dana pijana i meša lekove sa žestinom, a neće da se leči, onda moram da preduzmem sve mere da zaštitim sina. Dete nije krivo što se majka nedolično ponaša. Govorio sam joj da mora da se leči od poroka, ali nju to ne zanima. Vrši nasilje nada mnom i dosta je bilo. Sin mi je na prvom mestu i želim da ima srećno detinjstvo. Sad je mali i ne zna šta se dešava, ali neću više da strepim da beba bude sama s pijanom majkom. Razgovaraću s ljudima iz Centra za socijalni rad, koji su upućeni u ceo slučaj i zahtevaću potpuno starateljstvo.

Kurir.rs/ J. Stuparušić - I. Ercegovčević Foto: Printscreen/Instagram

Kurir