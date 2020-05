MIKI OPLEO PO ANABELI JER NAPADA ROĐENU ĆERKU: Siguran je da to radi ZBOG OVOGA, pa stao na denserovu stranu?!

Miki Đuričić, po svemu sudeći, promenio je mišljenje o pobednici "Zadruge 2", pa istakao kako mu se nimalo ne dopada to što je majka svako malo napada zbog veze sa Markom Miljkovićem. On je siguran da pevačica to radi zato što on, za razliku od pređašnjeg i tada još uvek oženjenog dečka njene naslednice, Miljković nije zaposlen.

"Samu sebe je pokopala! Ispala je glupa u prvoj 'Zadruzi', ali i sada. Takva je ona, znam je odlično, bio sam sa njom u rijalitiju. Ali nije kriva Luna, krivi su njeni roditelji", rekao je on, a onda i izabrao Gagijevu stranu kada su u pitanju njeni roditelji koje je okrivio za njeno takvo ponašanje:

"Gagi mi je super, dok mi se Anabela ne sviđa. Nema pravo da napada Lunu zbog veze sa Markom Miljkovićem. Zašto je nije napadala dok je bila sa oženjenim Slobom Radanovićem?! Pa nije je napadala jer je Sloba pevač, jer ima posao, a Marko nema posao! Ma neću da pričam o njima, svi oni će uzeti dobre pare od rijalitija."

