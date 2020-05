OGLASIO SE KRISTIJAN NAKON ŠTO JE MENSUROV BRAT OBJAVIO RAT: Odgovorio mu na PROZIVKE, od njegovih reči sve se TRESE

Ardijan Ajdarpašić, rođeni brat Mensura Ajdarpašića, nedavno je u jednom intervjuu potkačio Kristijana Golubovića. Sada mu je on žestoko odgovorio.

foto: screenshot Pink tv, Instagram

Na pitanje kako bi se ponašao prema Goluboviću ukoliko bi se zajedno našli u "Zadruzi 4" rekao je:

"Kristijanovo vreme je prošlo, a moje je došlo. Ja mu se ne bih povukao, on bi meni morao da se skloni. Kristijan Krile, živim kao šef... (smeh) Ko je on, šta je on, gde je on?", rekao je Ardijan.

foto: Zorana Jevtić

Kristijan je rešio da mu odgovori u svom stilu.

"Vidim pojavio se neki novi pacijent željan slave. Polako, malecki, fejk priče kako bi ušao u psihijatriju gde ću vam biti doktor nisu dovoljne. Je l' imaš ti žute banke u džepu da barem materijalno zaslužiš da sakupljaš flaše po "Zadruzi" i ribaš ke*aru? Ako ne, mislim da ti kačenje sa mnom neće pomoći da se uvališ tamo i tako tupav i uradiš ono što je tvoj tupi brat uradio još tupljem Tomoviću", napisao je, između ostalog, Kristijan na svom Fejbuk nalogu.

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs / S. Telegraf/ Rijaiti / M.M.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir