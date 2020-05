SOFIJA POKAZALA TRUDNIČKI STOMAČIĆ: Manekenka uživa u trudnoći, a vreme bez Luke provodi OVAKO (FOTO)

Sofija Milošević uživa u trudnoći, a da se opustila i sa hranom, nedavno je priznala kada je otkrila da se ugojila sedam kilograma. Ipak, ta kilaža na manekenki se još uvek ne vidi, ali je počeo da joj se nazire trudnički stomačić.

Ona je objavila selfi na Instagramu u mini-suknji s dubokim strukom, a pokazala je i grudi. Sofija je poznata po tome što svakodnevno kači svoje portrete na društvene mreže, pa je sad već uočljiva razlika njenog drugog stanja. Kako je ranije imala potpuno ravan stomak i pločice, sada u trudnoći se promena već lepo nazire.

Takođe, muški deo njenih fanova odmah je primetio da su Miloševićevoj porasle i grudi. S obzirom na to da još nije stigla do polovine trudnoće, mnogi komentarišu i da će do dolaska bebe manekenka imati i dalje odličnu liniju. Kako je njen partner Luka Jović, s kojim čeka dete, slomio stopalo i nalazi se u Madridu, a ona u Beogradu, Sofija se posvetila organizaciji vremena, kako bi usamljenost lakše podnela.

Ona je upitala obožavaoce šta da gleda od serija i filmova, pa se može zaključiti da za nju vreme karantina još traje, jer se čuva zbog bebe.

