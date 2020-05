BILA JE OMILJENA VODITELJKA PAROVA! Dala otkaz, postala STJUARDESA, obišla celi svet pa se zbog OVOGA vratila u Srbiju

Danas sam prvi put izgovorila naglas ono sto vec danima precutkujem a to je da mi bas nista vise ne treba od ovoga sto trenutno imam. Volim ovaj osecaj i leptirice koji me svakodnevno podsecaju da sam zaljubljena u sve ovo sto smo sada. Zelim vam svima Sunce, ljubav I male ruke da vam se raduju I da im se radujete. Nisam ni sanjala sta ces sve da probudis, Dunja. 🌍

